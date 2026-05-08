Onda de calor: incendios forestales activos en México rompen la barrera de 50  

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La onda de calor que azota territorio nacional elevó a 56 el número de incendios forestales activos en México, en 15 entidades y ocho áreas naturales protegidas, el número más alto en lo que va de la Temporada 2026.

Según datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), los siniestros afectan de manera preliminar 25 mil 356 hectáreas con la participación de mil 254 combatientes del fuego.

Excélsior

La Conafor agregó que los estados afectados por las conflagraciones son: Guerrero (9), MIchoacán (9), Chiapas (7), Nayarit (5), San Luis Potosí (4), Jalisco (4), Campeche (4), Colima (3), Chihuahua (3), Oaxaca (2), Zacatecas (2), Estado de México (1), Tamaulipas (1), Durango (1), y Sinaloa (1).

Las áreas naturales protegidas con incendios forestales activos se ubican en Nayarit (Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 043); Tamaulipas (Ruta de la Mariposa Monarca); San Luis Potosí (Sierra de San Miguelito), y Zacatecas (Parque Ecológico del Centenario de la Batalla de Zacatecas).

Además en el Estado de México (Parque Natural de Recreación Popular denominado Sierra de Nanchititla); Campeche (Laguna de Términos), y Chiapas (Zona de Protección Federal en los terrenos que se encuentran en los municipios de La Concordia, Ángel Albino Corzo, Villa Flores y Jiquipilas y el Parque Nacional Cañón del Sumidero).