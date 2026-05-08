Hace “changuitos” Taddei por elección judicial postergada

La presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, pidió a funcionarios del sector hacer “changuitos” para lograr que los comicios judiciales previstos en 2027 al menos se posterguen cuatro meses.

Reunida con integrantes de los organismos públicos locales electorales, en el evento denominado Emociones INE: Paseo histórico del Instituto Nacional Electoral, evolución ciudadana y pertinencia”, la consejera presidenta adelantó que, de no lograrse el cambio, se establecerían criterios específicos para las 17 entidades que además tendrían elección de gobernador el próximo año.

A nosotros nos encantaría que, al menos, movieran la fecha (de la elección) cuatro meses del poder judicial y poder salir airosos en nuestro trabajo”, planteó.

Recordó que desde septiembre los consejeros del INE solicitaron esa modificación a la entonces comisión presidencial que elaboraba la reforma electoral.

Hagamos todos changuitos porque esto suceda, porque eso nos va a hacer muy agradable nuestro trabajo, dentro de lo complicado que es ya de por sí”, confió.

Explicó que actualmente en la Constitución se establece la concurrencia de elecciones del poder judicial y la ordinaria que renueva la Cámara de Diputados y los titulares de los poderes ejecutivos en 17 entidades.

Eso nos va a complicar enormemente y hay muchos temas encaminados ahorita a tener una solución”, comentó la consejera Taddei en referencia a la iniciativa de reforma que postergaría para 2028 la elección judicial.

Recordó que, en 2025, cuando se dio la primera elección de juzgadores, se establecieron criterios para las entidades que también tenían comicios de autoridades locales y renovación de congresos, a partir de una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Si esto no ocurriera de la reforma, tendríamos que reunirnos con estas 17 entidades, saber qué criterios tendríamos que tomar y cómo pudiéramos apoyar nosotros con algún tipo de directriz que ya el Instituto hizo en el proceso anterior”, previó la consejera presidenta.

Finalizó la presidenta del INE:

Hagamos votos todos porque la reforma, al menos en lo que tiene que ver con la fecha, sí que se posponga. Ha sido también una posición del Tribunal Electoral, una posición del Instituto Nacional Electoral y de algunos diputados y senadores. Yo creo, espero, que tenga éxito en este tiempo”, manifestó.

Se espera que, en las próximas horas, la Cámara de Diputados informe de la determinación que la Consejería Jurídica de la Presidencia tomó con respecto a la viabilidad de la reforma constitucional propuesta por legisladores de Morena para posponer la realización de la elección judicial a 2028.