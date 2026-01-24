Localizan con vida a la influencer La Nicholette tras ser privada de la libertad en Sinaloa

Autoridades de Sinaloa informaron que la influencer Nicholette, conocida también como La Muchacha del Salado, fue localizada con vida luego de que se reportara su desaparición el pasado 20 de enero en la ciudad de Culiacán.

La joven de 20 años había sido denunciada como desaparecida por sus familiares, quienes señalaron que la última vez que la vieron fue en su domicilio frente al fraccionamiento Isla Musala.

Privación de la libertad

De acuerdo con los primeros reportes, Nicholette fue privada de la libertad por hombres desconocidos en el sector Isla Musala, al norte de Culiacán.

Horas después, en redes sociales comenzó a circular un video en el que se observa a una mujer siendo sometida por al menos dos sujetos, quienes la suben por la fuerza a un vehículo. La grabación se viralizó y fue confirmada como parte del caso, ya que la vestimenta coincidía con la ficha de búsqueda: blusa morada, pantalón negro, huaraches y un moño negro.

Ficha de búsqueda

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa emitió la noche del martes una ficha de búsqueda para localizar a Nicole Pardo Molina, nombre completo de la creadora de contenido.

El documento detallaba que la joven había sido vista por última vez en su domicilio y describía la ropa que portaba al momento de su desaparición, la misma que se observa en el video difundido en redes sociales.

La Nicholette: del corrido a la viralidad en redes sociales

La Nicholette, cuyo nombre real es Nicole Pardo Molina, se ha convertido en uno de los personajes más comentados de la cultura digital y musical de Sinaloa. Con apenas 25 años, la joven influencer nacida en Phoenix, Arizona, y radicada en Culiacán, logró construir una identidad pública marcada por el lujo, la ostentación y la música regional.

Nicole Pardo Molina, conocida en redes sociales como “La Nicholette” Facebook

Su salto a la fama se dio en 2023, cuando mandó componer un corrido que la retratara como protagonista de su propio relato. El tema, titulado La Muchacha del Salado, fue interpretado por Grupo Arriesgado y rápidamente se viralizó en plataformas digitales, acumulando más de 20 millones de reproducciones en YouTube. La canción la posicionó como un ícono emergente dentro del género de los corridos urbanos, donde la narrativa musical se entrelaza con estilos de vida llamativos.

Más allá de la música, Nicholette consolidó su presencia como influencer en TikTok e Instagram, con más de 100 mil seguidores en cada red social. En sus cuentas comparte viajes, rutinas y un estilo de vida marcado por símbolos de estatus, como su Tesla Cybertruck color lila, que se convirtió en parte de su identidad visual. Paralelamente, emprendió un negocio digital con una tienda en línea de gorras y accesorios, reforzando su imagen de joven emprendedora.