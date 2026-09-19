Tlaxcala demuestra capacidad de respuesta ante emergencias

En Tlaxcala se realizó el segundo Simulacro Nacional 2026, en el que participaron más de mil personas, trabajadores, rescatistas de la Cruz Roja, bomberos, brigadistas de un centro comercial, Seguridad Ciudadana y personal de Protección Civil.

En punto de las 12 del día las alertas sísmicas alertaron a la ciudadanía de un sismo de magnitud 7.7 escala de Richter , personal de diversas cooperaciones de Tlaxcala ,se dieron cita en la explanada del Centro Comercial Galerías, en donde se desarrollaron diversos escenarios.

Uno de ellos fue el rescate de personas lesionadas por derrumbe, con la participación de un canino; la extracción de lesionados en accidente automovilístico por sismo, además del trabajo de los bomberos para mitigar un conato de incendio.

Las autoridades destacaron la importancia de realizar este ejercicio, el cual permite a la ciudadanía tener la conciencia y la cultura de prevención Foto: Especial

Se registró un sismo de 7.7 escala Richter, con epicentro de 15 kilómetros al suroeste de Tehuacán, afectando 14 entidades federativas, dentro de éstas se encuentra Tlaxcala. Por lo tanto se activaron los protocolos de seguridad para evacuar al personal del Centro Comercial Galerías Tlaxcala, los brigadistas evacuaron un total de 920 personas”, informó Protección Civil del estado.

Sobre los escenarios que se montaron, se informó: “Se reportan seis lesionados, al momento se extraen dos víctimas por brigadistas de galerías, Cruz Roja y Crum; un extraído por un binomio canino por la Coordinación de Emergencia Tlaxcala, Defensa y Guardia Nacional, se realiza la extracción vehicular con dos lesionados y Cruz Roja en coordinación con Bomberos, se realiza la mitigación de conato de incendio de una pipa de gas".

Foto: Especial

Las autoridades destacaron la importancia de realizar este ejercicio, el cual permite a la ciudadanía tener la conciencia y la cultura de prevención, además de saber qué hacer en caso de una emergencia.