Fallece hombre herido de bala que fue abandonado en una carretera

Un hombre, que fue herido con un arma de fuego, perdió la vida cuando recibía atención médica; la víctima estaba tirada sobre la carretera México-Veracruz, a la altura de Calpulalpan, Tlaxcala, en donde fue localizado por automovilistas que solicitaron ayuda.

A través de una llamada al servicio de emergencia 911 se solicitó ayuda para el hombre que estaba tirado sobre la carretera tirado y desangrándose, al principio se creyó que lo habían atropellado.

Al lugar llegó una ambulancia que trasladó al hombre a un hospital, una vez que los médicos lo valoraron se dieron cuenta que el hombre, de aproximadamente 30 años, tenía impactos de arma de fuego en el tórax.

La víctima es un masculino de entre 30 y 35 años de edad, de complexión regular y tez morena clara Foto: Especial

Aunque los médicos trataron de salvarle la vida, el hombre murió debido a la gravedad de las heridas, ya que algunas balas no tuvieron orificio de salida.

La víctima es un masculino de entre 30 y 35 años de edad, de complexión regular y tez morena clara, vestía una sudadera azul, pantalón de mezclilla azul y tenis blancos.

Como seña particular, cuenta con un tatuaje en el antebrazo izquierdo con la figura de un micrófono y la leyenda "Rocanrol".

Una vez que se dio a conocer la causa de la muerte, personal de la Fiscalía del Estado acudió al hospital para realizar el levantamiento del cuerpo, además de iniciar una carpeta de investigación por estos hechos violentos.