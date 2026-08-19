‘Tío Lako’, jefe de plaza del CJNG, ligado a agresiones a la Guardia Nacional

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) confirmó la detención de nueve presuntos integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo realizado, desde la madrugada de este miércoles, en los municipios de Tanhuato y Ecuandureo, en el estado de Michoacán, lo que derivó en bloqueos carreteros.

Se detalló que entre las personas capturadas se encuentran Marisol “N” y Lourdes “N”, identificadas como la hija y la pareja sentimental de Heraclio Guerrero Martínez, alias "El Tío Lako" o "Lako"), señalado como un jefe de plaza de alto rango y líder regional de esa organización delictiva.

De acuerdo con investigaciones del Gabinete de Seguridad, Guerrero Martínez y su célula criminal tienen su zona de influencia en los límites de los estados de Michoacán, particularmente en los municipios de Tanhuato, Yurécuaro, Ecuandureo, en la zona del Bajío zamorano; así como en Jalisco.

A El Tío Lako se le relaciona con una de las células más violentas ante la expansión territorial del CJNG en el occidente del país, y se le relaciona con disputas territoriales contra grupos rivales como Los Viagras y Carteles Unidos.

Agresiones a la Guardia Nacional

Además, a Guerrero Martínez se le señala como responsable de ordenar las agresiones a elementos de la Guardia Nacional el 22 de febrero de 2026, tras la detención de Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, finado líder de la organización.

La Defensa informó que la detención de los nueve presuntos integrantes del CJNG fue resultado de trabajos de Inteligencia Central Militar, con la participación de elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

Las operaciones de captura, se indicó, se realizaron en las localidades de Tinaja de Vargas y Colesio, de los municipios de Tanhuato y Ecuandureo.

Derivado de estas capturas, indicó la dependencia, se registraron diversos bloqueos carreteros en Michoacán, por lo que se activó el Plan Antibloqueo por parte de autoridades civiles y militares, a fin de garantizar el libre y seguro tránsito de la población.

Durante los operativos fueron asegurados dos inmuebles; 64 vehículos, uno de ellos con blindaje; una ametralladora calibre 0.50 milímetros (mm), cuatro ametralladoras minimi 5.56 mm; nueve armas largas y una corta.

También fueron asegurados dos aditamentos lanzagranadas; cartuchos y cargadores de diversos calibres; diversos tipos de drogas, ocho artefactos explosivos improvisados; siete motocicletas, un dron y equipo táctico diverso.

La Defensa indicó que las nueve personas detenidas fueron trasladadas en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), para ser puestos a disposición de la Fiscalía General de República (FGR), en la Ciudad de México, para continuar con la integración de la carpeta de investigación.