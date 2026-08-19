Matan a hombre durante partido de futbol en Jardines de Escobedo, Nuevo León

El pánico se apoderó de decenas de familias y niños que presenciaban un partido de futbol en el municipio de Escobedo, Nuevo León, luego de que un hombre fuera asesinado a balazos a un costado de la cancha.

El violento hecho tuvo lugar en la colonia Jardines de Escobedo Segundo Sector, específicamente en el cruce de las calles Juan Guerra y José Ayala López. Según los primeros reportes, el espectador había acudido a la zona para disfrutar del encuentro deportivo cuando fue blanco de un ataque directo.

¿Cómo ocurrió la balacera en Jardines de Escobedo?

De acuerdo con testigos que se encontraban en el lugar, el terror comenzó cuando un vehículo color negro arribó repentinamente a la zona del partido.

Sujetos armados a bordo de la unidad abrieron fuego contra la víctima en al menos 15 ocasiones, desatando el caos entre los vecinos y jugadores que corrieron a refugiarse de los proyectiles.

La víctima es un hombre de aproximadamente 35 años de edad. Hasta el momento, las autoridades no han revelado su identidad.

Fuentes policiales confirmaron que el hombre perdió la vida tras recibir al menos tres impactos de bala. En tanto, los agresores lograron darse a la fuga a bordo del vehículo negro tras perpetrar el ataque.

Tras el reporte de las detonaciones a los números de emergencia, la agresión generó una intensa movilización de autoridades y cuerpos de rescate en el área.

La zona del cruce de Juan Guerra y José Ayala López fue acordonada por elementos de seguridad para resguardar las evidencias y permitir que los peritos de la Fiscalía realizaran las investigaciones correspondientes para esclarecer el móvil de este homicidio.