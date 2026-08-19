Mueren cinco jóvenes por asfixia durante campamento en Sierra de Oaxaca

Cinco jóvenes fallecieron por inhalación de bióxido de carbono en una vivienda de San Francisco Cajonos, en la región Sierra Juárez, informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

Al dar a conocer las primeras periciales tras el hallazgo de los cuerpos sin vida en el campamento de reforestación de Cajonos, la institución detalló que luego del trabajo especializado del Instituto de Servicios Periciales, determinó que la causa de muerte fue por asfixia.

El análisis de la escena y las pruebas periciales establecieron que al interior de la habitación donde pernoctaban las víctimas se introdujo y mantuvo en funcionamiento un generador de energía eléctrica portátil a base de combustible”, precisó.

La falta de ventilación en el inmueble generó una alta concentración de gases tóxicos, lo que provocó la intoxicación y posterior fallecimiento de los ocupantes.

Las víctimas fueron identificadas como Donaldo P. G., de 23 años; Margarito L. G., de 25 años; Martín A. G. L., de 18 años; Ramón P. P., de 20 años, y Raymundo G. L., de 23 años. Especial

El hallazgo de los cuerpos ocurrió la tarde del domingo pasado en una cabaña del campamento comunal, fue a petición de la autoridad local que las diligencias se realizaran en presencia de los familiares, por lo que durante la madrugada del lunes se llevó a cabo la inspección del lugar, donde fueron localizados restos de comida, papa y tortillas, los cuales también son analizados en el laboratorio del Instituto de Servicios Periciales, en San Bartolo Coyotepec.

Las víctimas fueron identificadas como Donaldo P. G., de 23 años; Margarito L. G., de 25 años; Martín A. G. L., de 18 años; Ramón P. P., de 20 años, y Raymundo G. L., de 23 años, todos originarios de San Andrés El Alto, perteneciente a Zimatlán de Álvarez.

Familiares, amistades y autoridades locales expresaron sus condolencias a través de las redes sociales, a la vez que exponen su desconcierto por las circunstancias en que ocurrió el deceso de los chicos.