Comprar en preventa, una alternativa para construir patrimonio a largo plazo: GDC Desarrollos

Frente al incremento en el costo de la vivienda y la búsqueda de alternativas para construir patrimonio, la compra de departamentos en preventa se mantiene como una opción para quienes pueden planear una adquisición inmobiliaria con una perspectiva de mediano y largo plazo.

Esta modalidad permite adquirir un inmueble durante las primeras etapas de comercialización de un proyecto, cuando todavía se encuentra en planeación o construcción. Entre sus principales atractivos están las condiciones comerciales iniciales y la posibilidad de seleccionar entre una mayor variedad de unidades.

Sin embargo, especialistas del sector señalan que una preventa debe analizarse más allá del precio. La ubicación del desarrollo, las características del proyecto, los plazos de entrega y el respaldo de la empresa desarrolladora son factores que deben formar parte de la decisión.

“Una preventa puede representar una oportunidad patrimonial interesante cuando detrás existe un proyecto bien estructurado y una ubicación con fundamentos sólidos. El comprador no debe pensar únicamente en cuánto cuesta hoy el departamento, sino en qué características tendrá ese inmueble y su entorno cuando llegue el momento de recibirlo”, señaló Santiago Morales Broc, director general de GDC Desarrollos.

El precio de entrada, uno de los principales atractivos

Una de las características de la preventa es que los primeros compradores pueden encontrar condiciones de adquisición distintas a las disponibles conforme avanza la comercialización.

A medida que progresa la construcción, disminuye el inventario disponible y el proyecto se aproxima a su conclusión, los precios pueden modificarse. Esto abre la posibilidad de que quien adquiere en una etapa temprana obtenga una diferencia favorable respecto del valor comercial del inmueble al momento de su entrega.

No se trata, sin embargo, de un incremento automático ni garantizado, ya que la evolución del precio depende de factores como el mercado inmobiliario, la ubicación, la demanda y las propias características del desarrollo.

“La plusvalía no debe presentarse como una promesa. Hay variables de mercado que ninguna desarrolladora controla. Lo que sí podemos hacer es seleccionar cuidadosamente las ubicaciones, analizar la demanda de la zona y desarrollar productos que tengan sentido para ese mercado”, explicó Morales Broc.

Más posibilidades para elegir

Otro de los atractivos de adquirir durante las primeras etapas de un desarrollo es la disponibilidad.

Los primeros compradores suelen contar con un inventario más amplio para seleccionar características como nivel, orientación, superficie o ubicación dentro del edificio, dependiendo de la configuración de cada proyecto.

Esta posibilidad puede ser especialmente relevante para quien adquiere el inmueble como vivienda, pero también para inversionistas interesados en determinadas características que posteriormente puedan favorecer su comercialización o renta.

La ubicación sigue siendo determinante

Para GDC Desarrollos, uno de los elementos centrales antes de iniciar un proyecto es el análisis de la zona en la que se construirá.

La empresa estudia variables como conectividad, servicios disponibles, demanda habitacional, infraestructura y perspectivas de desarrollo urbano antes de definir una inversión.

Actualmente, GDC cuenta con proyectos en Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, cuatro alcaldías que concentran importantes zonas residenciales y corredores corporativos, comerciales y de servicios de la Ciudad de México.

“La ubicación sigue siendo uno de los factores que más inciden en el comportamiento de una propiedad a largo plazo. Un buen proyecto necesita estar conectado con la ciudad y responder a las necesidades reales de quienes van a vivir o invertir ahí”, afirmó el director general de GDC Desarrollos.

El respaldo del desarrollador también cuenta

Comprar un inmueble que todavía no está terminado implica una decisión diferente a adquirir una vivienda lista para habitar.

Por ello, antes de comprometer recursos resulta importante revisar las características y documentación del proyecto, las condiciones establecidas en el contrato, los tiempos previstos de construcción y entrega, así como los antecedentes y experiencia de la empresa responsable.

Desde la perspectiva de GDC Desarrollos, la confianza del comprador debe construirse desde las primeras etapas del proyecto y mantenerse hasta la entrega del inmueble.

“Quien compra en preventa está depositando su confianza en algo que todavía está en proceso de materializarse. Para una desarrolladora eso representa una responsabilidad importante: cumplir con lo ofrecido, cuidar la calidad constructiva y mantener una comunicación clara durante el desarrollo del proyecto”, sostuvo Morales Broc.

Una decisión que debe mirar hacia el futuro

La preventa puede responder a perfiles distintos. Para algunos compradores representa la posibilidad de adquirir su primera vivienda con mayor anticipación; para otros, una forma de planear un cambio de residencia, y para ciertos inversionistas, una alternativa para incorporar un activo inmobiliario a su patrimonio.

En todos los casos, la decisión requiere evaluar no solamente las condiciones iniciales de compra, sino las perspectivas del inmueble una vez terminado.

Para GDC Desarrollos, esa visión de largo plazo forma parte de la estrategia con la que selecciona ubicaciones y desarrolla sus proyectos en la Ciudad de México.

En un mercado en el que adquirir una vivienda representa una de las decisiones financieras más importantes para muchas familias, comprar en preventa puede ofrecer ventajas, pero el verdadero valor de la operación dependerá de elegir correctamente el proyecto, la ubicación y, sobre todo, a la empresa responsable de convertirlo en realidad.