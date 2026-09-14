Sheinbaum se reúne con Los Tigres del Norte previo a las Fiestas Patrias

La agrupación de música norteña Los Tigres del Norte acudió este lunes a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Muy contenta de recibir a Los Tigres del Norte en Palacio Nacional. Un grupo musical que representa mucho para las mexicanas y los mexicanos, aquí y en todo el mundo.

“Además de su música, son personas muy sencillas dentro de su grandeza. Nos sentimos muy orgullosas y orgullosos de todos sus éxitos”, relató la presidenta a través de sus cuentas de redes sociales.

Este martes, la presidenta encabezará las conmemoraciones del Grito de Independencia en el Zócalo de la Ciudad de México.

Este año, el número musical principal de los festejos en el Zócalo será la banda Intocable.

La presidenta no informó si Los Tigres del Norte se sumarán a la celebración.

La presencia de referentes de la música regional mexicana en el Palacio Ejecutivo se ha consolidado como un elemento recurrente en la narrativa cívica de las conmemoraciones patrias.

Agrupaciones de proyección transnacional como Los Tigres del Norte poseen una fuerte carga simbólica para la diáspora mexicana en Estados Unidos, al abordar en sus composiciones dinámicas de migración, trabajo e identidad fronteriza.

La tradición de convocar a exponentes de la música popular a la Plaza de la Constitución busca masificar la asistencia a la celebración del 15 de septiembre, convirtiendo a la explanada del Zócalo en un espacio de convocatoria sociocultural para la capital y la audiencia nacional.