Programa de vivienda tendrá una derrama de 1.2% del PIB, destaca Sheinbaum

El programa Vivienda para el Bienestar generará una derrama económica equivalente a aproximadamente 1.2 por ciento del PIB nacional cada año, además de beneficiar a 12 millones de familias durante el sexenio, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria afirmó que el impacto económico del programa será incluso mayor al estimado inicialmente, al señalar que tan solo los recursos destinados a través del Infonavit ascienden a 379 mil millones de pesos, lo que representa cerca del 1.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Fíjense que me quedé corta. Es más, que solo de Infonavit son 379 mil millones de pesos, que es más o menos 1.2 por ciento del PIB nacional de derrama económica del Programa de Vivienda para el Bienestar”, afirmó.

Sheinbaum destacó que el programa se perfila como una de las estrategias sociales y económicas más importantes de su administración, debido a que, además de atender las necesidades de vivienda de millones de familias, impulsará la actividad económica vinculada con la construcción.

De acuerdo con la presidenta, el alcance del programa contempla beneficiar a 12 millones de familias a lo largo del sexenio, convirtiendo a la política de vivienda en uno de los principales ejes sociales de su gobierno.

La estrategia también tendrá efectos en la generación de empleos y en diversas ramas relacionadas con la construcción, por lo que el gobierno federal considera que Vivienda para el Bienestar tendrá un impacto que va más allá de la entrega o financiamiento de casas.

Con ello, la administración de Sheinbaum busca que la política habitacional funcione como una herramienta para reducir el rezago de vivienda y, al mismo tiempo, fortalecer la actividad económica del país.