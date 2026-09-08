¡Golpe al crimen! Aseguran 769 mil dólares en la aduana de Tamaulipas

Más de 769 mil dólares en efectivo fueron asegurados durante una revisión realizada en las instalaciones de la Aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, informó este martes el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal.

De acuerdo con el reporte, se localizaron 769 mil 755 dólares estadunidenses, distribuidos en 12 paquetes que se encontraban ocultos entre diversos artículos.

La detección fue realizada mediante equipos móviles de rayos X, cuyas imágenes permitieron identificar zonas de alta densidad en algunos objetos.

Esto llevó a elementos de la Agencia Nacional de Aduanas de México y de la Guardia Nacional a realizar una inspección física más detallada.

Durante la revisión, los paquetes fueron encontrados envueltos y ocultos entre prendas de vestir, bolsos y otros artículos.

El Gabinete de Seguridad no informó sobre personas detenidas en relación con el aseguramiento y únicamente señaló que el procedimiento forma parte de las labores de vigilancia y revisión que mantienen las autoridades en este cruce fronterizo.

La Aduana de Nuevo Laredo es uno de los principales puntos de intercambio comercial entre México y Estados Unidos, por donde diariamente se movilizan grandes volúmenes de mercancías hacia ambos países.

El dinero asegurado quedó a disposición de las autoridades correspondientes, que iniciaron las investigaciones para determinar su procedencia, así como establecer hacia dónde sería trasladado.