Abogadas MX inaugura capítulo en Nuevo León para impulsar liderazgo femenino

Abogadas MX, organización de la sociedad civil que trabaja desde 2014 para impulsar la trayectoria profesional de las abogadas en México, inaugurará su Capítulo Nuevo León el próximo 10 de septiembre en el municipio de San Pedro Garza García.

La apertura forma parte de la estrategia de expansión territorial de la organización para fortalecer redes de liderazgo femenino y generar espacios de colaboración entre mujeres del sector jurídico en distintas regiones del país.

Nuevo León, considerado uno de los principales polos económicos y jurídicos del norte de México, representa para Abogadas MX una oportunidad para ampliar su comunidad y establecer vínculos con despachos, empresas, universidades, asociaciones y otros integrantes del sector legal.

El evento de inauguración se realizará en el Club Ejecutivo, donde se reunirán representantes de distintos sectores de la comunidad jurídica local. El encuentro marcará el inicio formal de las actividades del nuevo capítulo y buscará impulsar nuevas alianzas y oportunidades profesionales.

Martha Rentería, líder del Capítulo Nuevo León, señaló que uno de los objetivos será crear un espacio de encuentro y colaboración entre mujeres abogadas de la región.

“En Nuevo León tenemos la necesidad de construir un espacio donde las mujeres abogadas no solo nos encontremos, sino que nos potenciemos mutuamente”, afirmó.

La representante agregó que el capítulo buscará contribuir al desarrollo del talento jurídico de la entidad y ampliar las oportunidades para que más mujeres ocupen posiciones de liderazgo, mediante la colaboración con aliados de la región.

Con la incorporación de Nuevo León, Abogadas MX fortalece su red nacional de mujeres profesionales del derecho y refrenda su apuesta por una mayor participación femenina en el sector legal, a través de la creación de comunidades que permitan compartir experiencias, generar alianzas y desarrollar proyectos conjuntos.