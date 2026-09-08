Sujeto corre desnudo y ataca a mujer en calles de Hidalgo

Momentos de tensión se vivieron sobre el bulevar central de Huejutla, luego de que ciudadanos reportaran a un hombre que caminaba desnudo por la vía pública y habría seguido e intimidado a una mujer.

De acuerdo con testimonios recabados en el sitio, el incidente ocurrió a la altura de la gasolinera Fayad, donde la mujer habría comenzado a pedir auxilio mediante gritos al percatarse de que el individuo se aproximaba y aparentemente la perseguía.

Tras el episodio, el sujeto habría continuado desplazándose por la zona, lo que generó preocupación entre peatones y automovilistas que se encontraban en el sector.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre la identidad o localización del hombre, ni se ha confirmado la existencia de una denuncia formal relacionada con estos hechos.

Las circunstancias del incidente permanecen bajo conocimiento de las autoridades correspondientes, mientras ciudadanos solicitaron mayor vigilancia en este punto de la ciudad.

Reproducir Sujeto acosa desnudo a mujer en calles de Hidalgo

En Nuevo León bajan del camión a acosador

Por Aracely Garza

Meses atrás, por el delito de acoso sexual, un adulto mayor fue detenido tras ser acusado por una mujer de realizarle tocamientos cuando se encontraban a bordo de un camión urbano, en Monterrey, Nuevo León.

El presunto fue identificado como Jaime “M”, de 74 años, originario de San Luis Potosí.

El incidente se registró alrededor de las 21:00 horas sobre la avenida Francisco I Madero y Pablo A de la Garza, en el centro de Monterrey.

Los uniformados realizaban un operativo de transporte en el sector cuando observaron a una mujer que viajaba en una unidad de la ruta 68 Centro-Villa de Juárez, quien les pidió ayuda porque dijo que un hombre le había hecho tocamientos.

La víctima, de 45 años, mencionó que subió al camión y después sintió que un adulto mayor le hacía tocamientos, además de decirle palabras obscenas.

La mujer le comunicó la situación al chofer que se detuvo más adelante donde los uniformados estaban realizando un operativo frente al Parque Fundidora.

El sospechoso fue bajado de la unidad y quedó detenido a petición de la mujer.

Finalmente, fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.