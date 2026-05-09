Sheinbaum inaugura primera etapa del Canal de Navojoa

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguró la primera etapa del Canal Principal de Navojoa que permitirá ahorrar hasta el 60% de agua, además de entregar 30 títulos de concesión, como parte del Programa Nacional de Agua para el Campo, cuya inversión en Sonora tendrá es de 6 mil 500 millones de pesos.

Esa es la razón por la cual podemos estar entregando títulos de concesión de agua. ¿Esto que le permite a muchos de los usuarios? Tener, además, el subsidio que les da el pago de la electricidad. Si tienen el pozo concesionado para riego, lo tienen en regla, entonces pueden solicitar a la CFE el subsidio de la electricidad, y de esa manera disminuyen los costos para ejidatarios y para pequeños productores. Por esa razón, el día de hoy podemos entregar títulos de concesión de agua, y estamos entregando en todo el país”, indicó.

La mandataria federal desglosó que la inversión de 6 mil 500 millones de pesos que se destinará en Sonora forma parte de una inversión de 70 mil millones de pesos para 15 proyectos de agua prioritarios en todo el país; adicional a más de 60 mil millones de pesos de apoyos directo al campo, a través de los programas de Fertilizantes Gratuitos, Producción para el Bienestar y Sembrando Vida.

Ante las altas temperaturas en el norte del país que han afectado la producción de trigo en Sonora, la presidenta Sheinbaum Pardo propuso una mesa de trabajo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Gobierno de Sonora y productores del campo, para encontrar soluciones a largo plazo

En intervención, el director de la Conagua, Efraín Morales López, informó que adicional a los 3.5 kilómetros del Canal Principal de Navojoa se trabajó en 10 km de canales secundarios, se repararon 70 compuertas y se trabajó en la rehabilitación y equipamiento de pozos y plantas de bombeo, lo que va a permitir un incremento del 25% en la producción de cultivos y un ahorro del 60% del agua que se usa en el campo.

Protestan maestros de la CNTE

Maestros de integrantes de la CNTE se manifestaron en el evento de la presidenta Claudia Sheinbaum para el Programa Nacional de Agua para el Campo Entrega Primera Etapa, en Navojoa, Sonora. La jefa del Ejecutivo pidió a los maestros dejar de manifestarse y posteriormente dijo que los recibiría.