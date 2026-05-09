Toro fuera de control desquicia la México- Querétaro

Momentos de tensión se vivieron sobre la carretera federal 57 México- Querétaro, a la altura del kilómetro 191, cerca de Palo Alto, en el municipio de El Marqués, luego de que un toro de lidia escapara y recorriera varios tramos de la vialidad sembrando caos entre automovilistas y transportistas.

De acuerdo con reportes ciudadanos, el animal avanzó sin control desde las inmediaciones de Palo Alto hasta la zona de El Carmen, obligando a conductores a frenar de manera repentina y maniobrar para evitar ser embestidos. Durante el recorrido, algunos vehículos resultaron con daños materiales, mientras que el tránsito se vio severamente afectado por varios minutos.

Un toro de lidia escapó y desquició la carretera México–Querétaro en El Marqués, causando caos vial antes de ser asegurado por autoridades. Especial

La presencia del toro movilizó a cuerpos de atención animal y elementos de seguridad, quienes realizaron maniobras para intentar contener al ejemplar sin poner en riesgo a quienes circulaban por la zona. Tras varios minutos de tensión, el animal finalmente fue asegurado y retirado de la carretera en una unidad especializada.

Autoridades informaron que el toro presentaba algunas lesiones derivadas del incidente, por lo que fue trasladado para recibir valoración veterinaria.

Durante las labores también participaron elementos de seguridad vial, quienes realizaron cierres parciales y apoyo al tránsito para evitar accidentes mayores, mientras ciudadanos que se encontraban en el lugar colaboraron para facilitar la captura del ejemplar.