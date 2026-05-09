Ataque armado en una carnicería en Tuxpan, Veracruz, deja seis heridos
Un ataque armado en una carnicería de Tuxpan, Veracruz, dejó seis heridos; autoridades desplegaron un operativo sin lograr detener a los responsables.
La tarde de este sábado, un ataque armado sacudió el norte de Veracruz. Sujetos armados irrumpieron en una carnicería ubicada en el centro del puerto de Tuxpan y abrieron fuego contra clientes y empleados. El saldo fue de seis personas heridas, entre ellas dos jóvenes de 18 y 19 años, además de tres mujeres y un hombre que se encontraban en el establecimiento.
Las víctimas quedaron gravemente lesionadas en el sitio y fueron trasladadas de inmediato a distintos hospitales de la región para recibir atención médica.
Tras el ataque, al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal, la Secretaría de Marina y otras instituciones policiales y castrenses, quienes desplegaron un fuerte operativo de búsqueda de los agresores. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado detener a los responsables.
Datos de violencia en Veracruz
El estado de Veracruz enfrenta desde hace décadas una espiral de violencia vinculada a la operación de bandas del crimen organizado, que se dedican al narcotráfico, la extorsión, el cobro de piso y el tráfico de personas.
Las cifras oficiales reflejan la magnitud del problema: durante el primer trimestre de 2026, se registraron 230 homicidios dolosos en Veracruz, según el reporte diario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno federal.
- En enero se contabilizaron 83 asesinatos
- En febrero, la cifra alcanzó 68 homicidios
- En marzo, se sumaron 79 crímenes
Esto significa que, en promedio, se registraron más de dos homicidios al día en distintas regiones del estado.