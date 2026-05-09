Ataque armado en una carnicería en Tuxpan, Veracruz, deja seis heridos

La tarde de este sábado, un ataque armado sacudió el norte de Veracruz. Sujetos armados irrumpieron en una carnicería ubicada en el centro del puerto de Tuxpan y abrieron fuego contra clientes y empleados. El saldo fue de seis personas heridas, entre ellas dos jóvenes de 18 y 19 años, además de tres mujeres y un hombre que se encontraban en el establecimiento.

Las víctimas quedaron gravemente lesionadas en el sitio y fueron trasladadas de inmediato a distintos hospitales de la región para recibir atención médica.

Tras el ataque, al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal, la Secretaría de Marina y otras instituciones policiales y castrenses, quienes desplegaron un fuerte operativo de búsqueda de los agresores. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado detener a los responsables.

Datos de violencia en Veracruz

El estado de Veracruz enfrenta desde hace décadas una espiral de violencia vinculada a la operación de bandas del crimen organizado, que se dedican al narcotráfico, la extorsión, el cobro de piso y el tráfico de personas.

Las cifras oficiales reflejan la magnitud del problema: durante el primer trimestre de 2026, se registraron 230 homicidios dolosos en Veracruz, según el reporte diario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno federal.

En enero se contabilizaron 83 asesinatos

En febrero, la cifra alcanzó 68 homicidios

En marzo, se sumaron 79 crímenes

Esto significa que, en promedio, se registraron más de dos homicidios al día en distintas regiones del estado.