Evalúa Evelyn Salgado preparativos para hacer del Tianguis Turístico Acapulco 2026 el mejor de su historia

En seguimiento a los preparativos del Tianguis Turístico México 2026, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Turismo estatal, Simón Quiñones Orozco, para revisar la logística rumbo al arranque de este magno evento.

El encuentro se centró en las acciones de coordinación, promoción y logística necesarias para la realización de la edición número 50 del Tianguis Turístico, que regresa a Acapulco y será uno de los encuentros más importantes de la industria turística en México.

Salgado Pineda destacó que el objetivo es consolidar a Guerrero como un destino fuerte, competitivo y en constante crecimiento, además de garantizar que el estado muestre su máximo potencial en riqueza turística ante visitantes nacionales e internacionales.

"En seguimiento a los preparativos del Tianguis Turístico México 2026, me reuní con el titular de

@Sectur_Guerrero, @Simonquioro2. Este magno evento regresa al #HogarDelSol en su edición número 50, celebrando ser el punto de encuentro más importante del turismo en nuestro país. 🏝️

Revisamos acciones de coordinación, promoción y logística, para que Acapulco luzca todo su potencial en riqueza turística y capacidad de organización, además del trabajo que hemos impulsado para recibir a la industria nacional e internacional", escribió la mandataria estatal.

La gobernadora subrayó que se han impulsado diversas acciones para asegurar una adecuada recepción de la industria turística, con miras a posicionar esta edición como una de las mejores en la historia del evento, en el llamado Hogar del Sol.

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