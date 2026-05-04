Terminales como centro de servicios, la evolución del sector de pagos de Ingenico

Los ecosistemas que integran métodos de pago alternativos, servicios de valor agregado, movilidad y herramientas de administración de negocios, se vuelven la prioridad en los comercios

El valor de las terminales de punto de venta ya no radica únicamente en procesar pagos, también lo hace en su capacidad de integrar múltiples servicios. Un dispositivo que solo acepta tarjetas de crédito o débito ha dejado de ser relevante; en cambio, sistemas que ofrezcan una oferta que optimice la gestión de pagos, a la vez que impulsen el crecimiento y posicionamiento, es lo que verdaderamente está atrayendo el interés.

En un mercado que exige conexión, agilidad y simplificación de procesos, Ingenico está redefiniendo el sector con soluciones de pago concebidas como servicios. Estas plataformas permiten a los negocios garantizar eficiencia en cada transacción, proteger la información y habilitar servicios de valor agregado, desde múltiples métodos de pago hasta recompensas y ofertas personalizadas que mejoran la experiencia del cliente.

“Estamos en un momento de transición del sector muy crítica. Los consumidores demandan opciones de pago amigables, sin fricciones, seguras y universales, por lo que, al acudir a un establecimiento, lo primero que valoraran será si éste puede satisfacer sus necesidades o mejor retirarse a otro lugar, por lo que se deben contar con herramientas innovadoras que permitan crear ecosistemas únicos, tal como lo hace Ingenico”, explicó Héctor Meza, Country Manager y CSO de Ingenico México.

Habilitador de confianza

El efectivo sigue liderando la preferencia de pago en México. Datos de la Asociación de Bancos de México (ABM) y el Forex Cash Index 2025 revelan que el 80% de las transacciones diarias en el país se realizan con dinero físico, principalmente por preocupaciones relacionadas con la fiscalización, la seguridad de los datos y el fraude.

Ante este panorama, Meza destacó que AXIUM se convierte en un habilitador de confianza al ser un sistema que conecta pagos con servicios de valor agregado y administración de dispositivos, sin que represente una mayor inversión o adecuación de infraestructura.

“Al operar sobre una arquitectura unificada basada en Android, los comercios no solo pueden crear una oferta de pagos integral —incluyendo contactless, billeteras digitales o modalidades como Buy Now and Pay Later—, sino que también cuentan con la flexibilidad para desarrollar e integrar nuevas aplicaciones de forma ágil. Esto permite evolucionar continuamente la experiencia del usuario y habilitar entornos más conectados.

Asimismo, una terminal Android inteligente facilita la integración de servicios adicionales, tanto en modelos físicos, digitales o híbridos, impulsando una experiencia omnicanal más consistente y fluida para el cliente, todo desde un solo dispositivo”, señaló.

Los beneficios ya son visibles en diferentes sectores. En restaurantes, por ejemplo, la experiencia mejora con el pago en mesa mediante terminales móviles o con la adaptación de dispositivos inteligentes como punto de pago, algo posible gracias a la solución SoftPOS de Ingenico, que además de procesar transacciones, permite integrar promociones personalizadas y recibos digitales, entre otras funcionalidades.

En tiendas departamentales o supermercados, las terminales inteligentes están transformando los hábitos de compra al habilitar esquemas de autoatención. Los clientes pueden gestionar su proceso de pago de forma autónoma, con mayor control, rapidez y confianza, dentro de un ecosistema cada vez más integrado entre canales.

Otro avance relevante es el uso de terminales portátiles que permiten cerrar ventas desde cualquier punto del establecimiento, además de integrar catálogos físicos y digitales para mejorar la toma de decisiones de compra y fortalecer la continuidad de la experiencia entre el mundo físico y digital.

Aliado de crecimiento

La evolución de las soluciones de pago no se limita a la transacción. Hoy, estas plataformas también integran herramientas que optimizan la operación completa del negocio.

En este sentido, Ingenico 360 se vuelve el socio ideal funcionando como soporte al permitir el monitoreo de cada terminal para detectar posibles fallas o realizar acciones de mantenimiento vía remota sin detener la operación, así como tener actualizadas las protecciones de seguridad, certificaciones y software de manera automática.

Además, se convierte en un importante consultor de negocios al brindar análisis de comportamiento de uso de terminal y, por ende, de hábitos de compra en el establecimiento con lo que se pueden diseñar mejores estrategias de negocios para consolidarse en el mercado.

“Las plataformas como servicios están trazando una nueva forma de consumir y administrar negocios, de eso no hay duda. El reto está en crear las mejores condiciones y desde nuestro lado, el compromiso seguirá siendo aportar eficiencia, tranquilidad, bienestar y maduración digital a los clientes para crecer e impulsar el comercio juntos", finalizó Héctor Meza.