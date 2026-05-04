Fiscalía de Sinaloa mantendrá a Dámaso Castro pese a acusaciones de EU

La Fiscalía General del Estado informó que Dámaso Castro Zaavedra, el vicefiscal General señalado por las autoridades de Estados Unidos de tener relación con el Cártel de Sinaloa, se mantendrá en su cargo.

La dependencia aclaró que Castro Zaavedra se encuentra desempeñando sus funciones y en pleno ejercicio de sus atribuciones legales, sin embargo, estará a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) si llegara a ser requerido.

“Se precisa que atenderá cualquier citación, requerimiento o resolución que, en el ámbito de sus competencias, emita la autoridad correspondiente, incluida la Fiscalía General de la República, en estricto apego al marco legal”, informaron a través de un comunicado.

Incluso, dejan ver que la remoción del vicefiscal sólo corresponde a la FGE, pues su cargo no entra en los casos en los que se requiere una declaratoria de procedencia por parte del Congreso del Estado para el inicio de acciones legales.

“Por su parte, el artículo 9 de la Ley Orgánica define la estructura interna de la institución, incluyendo a las Vicefiscalías como órganos que forman parte de su integración administrativa, sin otorgarles un régimen especial de inmunidad procesal”, detallaron.

Dámaso Castro Zaavedra fue una de los funcionarios señalados por las autoridades de Estados Unidos, junto al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, de estar relacionado con la célula delictiva de “Los Chapitos”, de quien recibía sobornos mensualmente.

En el detallado de los señalamientos, el vicefiscal General aparece con un pago de 200 mil pesos mensuales, a cabio de no detener a los integrantes de dicho grupo criminal, pero actuar en contra de sus rivales.

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JCS