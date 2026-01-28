Termina primera dispersión de 2026 de la Pensión del Bienestar; estas letras cobran hoy

Tal y como se mencionó a principios de este año, la primera dispersión de fondos de la Pensión del Bienestar llega a su fin este miércoles 28 de enero con lo que se estaría completando el bimestre enero–febrero de 2026.

Los pagos hasta el día de hoy, se realizan de manera escalonada a las cuentas del Banco del Bienestar de las y los derechohabientes, conforme a la letra inicial del primer apellido de cada persona derechohabiente.

Recibirán sus depósitos todas las personas inscritas en la Pensión para Personas Adultas Mayores, Pensión para Personas con Discapacidad, Pensión Mujeres Bienestar y el Programa de Madres Trabajadoras.

Para este miércoles, todas aquellas personas cuya letra de su primer apellido comience con W, X, Y, Z, serán llamadas a cobrar su pensión por medio de su tarjeta del Banco del Bienestar a donde será depositada.

Calendario de pagos enero 2026:

Miércoles 28 letras W, X, Y, Z

Este primer bimestre, más de 18 millones de personas recibirán sus pensiones y apoyos, los cuales suman una inversión social de más de 99 mil 345 millones de pesos. Cuartoscuro

Cabe mencionar que los montos que se entregan han sufrido un aumento económico dictaminado por el gobierno de México, pues este 2026, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores otorgará 6 mil 400 pesos bimestrales a las mujeres y hombres de 65 años en adelante.

A su vez, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad entregará 3 mil 300 pesos bimestrales y la Pensión Mujeres Bienestar, 3 mil 100 pesos bimestrales.

En tanto, el Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras dará un monto de 1,650 pesos bimestrales.

Como dato adicional, este primer bimestre del año, más de 18 millones de personas recibirán sus pensiones y apoyos económicos, los cuales suman una inversión social de más de 99 mil 345 millones de pesos.

A lo largo de 2026, los programas sociales continuarán como pilar central de la política social de la actual administración, asegurando que los apoyos lleguen de forma directa y sin intermediarios, fortaleciendo el ingreso de millones de personas y promoviendo justicia social en todo el territorio.

