Tercera Tormenta Invernal: México congelado y alerta en EU y Canada

La Tercera Tormenta Invernal de la Temporada y los Frentes Fríos número 30 y 31 dejarán un marcado descenso de temperatura del sábado 24 al martes 27 de enero en la mayor parte de la República Mexicana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), destacó estos sistemas en conjunto con la masa de aire ártico que se encuentra sobre el norte y noreste del país y un río atmosférico, mantendrán temperaturas frías a gélidas, vientos fuertes a intensos y lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste, norte y noreste de México, con lluvias puntuales intensas en Durango.

Además, pronosticó caída nieve o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Coahuila, así como lluvia engelante en Zacatecas.

Por su parte, el arrastre de humedad favorecido por el río atmosférico, ocasionará lluvias y chubascos en el occidente del país, con lluvias puntuales fuertes en Nayarit.

Mientras que, el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico, generará lluvias y chubascos en el sur y sureste del país.

Asimismo continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con bancos de niebla sobre entidades de la Mesa Central, incluido el Valle de México.

Las Lluvias fuertes y puntuales muy fuertes se prevén en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes en Baja California, Coahuila y Nayarit.

Intervalos de chubascos en Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Jalisco y Oaxaca, así como lluvias aisladas en Michoacán, Guerrero, Veracruz, Puebla, Chiapas y Quintana Roo.

Las temperaturas mínimas de -10 a -5 grados con heladas se estiman en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 grados con heladas en zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Mientras que las temperaturas mínimas de 0 a 5 grados se esperan en zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México.

Prevención

Frío por tormenta invernal. Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), informó que se encuentra atenta y mantiene comunicación permanente con las unidades estatales de Protección Civil de las 32 entidades federativas; priorizando la coordinación con Durango, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Coahuila, donde se prevé que la Tercera Tormenta Invernal genere mayores efectos negativos.

En cumplimiento con la instrucción de priorizar la integridad de la ciudadanía, las autoridades de los tres órdenes de gobierno realizan recorridos preventivos en comunidades serranas y tramos carreteros susceptibles a cristalización o niebla.

Los inmuebles destinados como refugios temporales se encuentran listos para ser habilitados y acondicionados en caso de que la población requiera evacuación preventiva.

Se exhorta a la ciudadanía a reforzar las medidas de protección, a mantenerse informada y a disminuir la movilidad en los estados mencionados.

Se recomienda vestir con el método de varias capas, cubrir nariz y boca para evitar enfermedades respiratorias y extremar cuidados con niños y adultos mayores.

Reducir la velocidad y encender luces intermitentes si se transita por carreteras con presencia de nieve, aguanieve o bancos de niebla. Garantizar la ventilación adecuada si se utilizan calentadores de gas o leña para evitar intoxicaciones”, indicó.

Alerta en Norteamérica

Según estimaciones, alrededor de 180 millones de personas están bajo advertencia de clima gélido, desde el suroeste de Estados Unidos hasta Canadá, debido a que un vórtice polar y la histórica Tormenta Invernal invadirán gran parte de Norteamérica, con temperaturas entre -30 y -45 grados, lo que también repercute en menor medida en México.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA), explicó que el fenómeno combina aire polar extremo, nieve pesada, aguanieve y lluvias congelantes, con un índice de severidad alto para infraestructuras críticas y circulación.

Más de ocho mil vuelos han sido cancelados en aeropuertos de toda EU durante este fin de semana debido a las condiciones climatológicas extremas, lo que ha generado un verdadero caos en el transporte aéreo previsto para viajeros nacionales y extranjeros.

*mvg*