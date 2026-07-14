TENA pone el foco en la salud urinaria masculina y el cuidado de la continencia en la vida activa

Hay problemas de salud que se comparten en cuanto aparecen; otros se esconden durante años. Los goteos involuntarios de orina pertenecen, desafortunadamente, a esta segunda categoría. Para muchos hombres, la incontinencia no se vive como una urgencia médica, sino como una condición incómoda que aprenden a manejar en solitario.

Cargar papel de baño "por si acaso", ubicar los sanitarios antes de llegar, evitar trayectos largos o abandonar pasatiempos son ajustes cotidianos que, poco a poco, modifican su rutina sin que nadie lo note.

De acuerdo con datos de TENA®, en México cerca de uno de cada cinco usuarios de productos para la incontinencia son hombres y el 54% tiene entre 36 y 55 años, una etapa de actividad laboral, social y física. Esto derriba la idea de que es exclusivo de los adultos mayores.

"Muchos hombres pasan años adaptando su vida a las pérdidas de orina, ya sea por vergüenza o por creer que es algo normal de la edad. Al dejar de normalizar el silencio, abrimos la puerta para que pierdan el miedo, busquen un diagnóstico oportuno y conozcan alternativas que les permitan recuperar el control y seguir viviendo con total confianza", explicó Melissa Nieto, Senior Brand Manager de TENA®.

El peso del estigma y el lenguaje de la evasión

El principal obstáculo para atender esta condición no es clínico, sino cultural. Según la marca, en México los hombres evitan la palabra "incontinencia" y prefieren expresiones como "unas gotitas", "un goteo" o "algo que pasa de vez en cuando". Asociarla con la vejez o con una supuesta pérdida de masculinidad provoca que muchos minimicen el problema.

Las consecuencias también impactan la salud emocional y el estilo de vida. Muchas personas desarrollan estrategias para ocultar la condición o recurren a soluciones improvisadas antes de buscar orientación profesional.

Esta barrera se acentúa durante el verano. Las vacaciones, los trayectos largos, el mayor consumo de líquidos y las actividades al aire libre elevan la ansiedad de quienes viven con goteos involuntarios, llevando a algunos a aislarse o renunciar a experiencias que disfrutan.

Tres claves para recuperar el control

Los primeros goteos no deben normalizarse. Además de acudir al médico, existen herramientas para el bienestar urinario:

• Entrenar el cuerpo: los hombres también tienen suelo pélvico. Ejercicios como los de Kegel fortalecen los músculos responsables del control urinario.

• Elegir soluciones adecuadas: recurrir a papel o ropa interior extra puede afectar la piel y la seguridad. Protectores como TENA for Men® ofrecen absorción y control de olores de forma discreta.

• Evitar el aislamiento: dejar de hacer ejercicio o modificar la agenda por miedo a un escape no debe ser la nueva normalidad. Romper el tabú permite entender que el problema tiene solución.

La salud urinaria es parte del bienestar integral masculino. Visibilizarla es el primer paso para dejar de enfrentar los goteos en silencio. TENA® se consolida como un aliado que promueve una conversación informada y libre de prejuicios, demostrando que tener goteos de orina no significa dejar de ser tú mismo.