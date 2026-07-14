Conductor de tráiler frustra asalto armado en la carretera de Celaya | VIDEO

Un operador de un tractocamión logró frustrar un intento de asalto armado mientras circulaba sobre la carretera Apaseo el Grande–Celaya, en Guanajuato, a la altura del Parque Industrial Apaseo.

El hecho ocurrió el pasado viernes 10 de julio y fue captado por la cámara de seguridad instalada en la unidad; en las imágenes se observa cómo una camioneta blanca rebasa al tráiler y le cierra el paso con la aparente intención de obligarlo a detenerse.

Segundos después, dos hombres se asoman por las ventanillas del vehículo: uno realiza varias detonaciones con un arma de fuego en dirección a la unidad de carga, mientras el otro apunta una lámpara de alta intensidad hacia el parabrisas para dificultar la visibilidad del conductor.

A pesar del ataque, el operador mantuvo la calma, evitó frenar y continuó su marcha a velocidad constante. La maniobra impidió que los presuntos delincuentes concretaran el robo, por lo que finalmente abandonaron la persecución. El conductor resultó ileso y la carga no fue sustraída.

El caso ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde usuarios destacaron la sangre fría del conductor al no detener la unidad pese a las detonaciones, una decisión que, en esta ocasión, evitó que el asalto se consumara.

Hasta el momento, las autoridades de Guanajuato no han informado sobre personas detenidas por estos hechos, aunque el video podría formar parte de las investigaciones para identificar a los responsables.

Tramo carretero es considerado como foco rojo

El tramo carretero entre Celaya y Apaseo el Grande forma parte de uno de los corredores logísticos más importantes del Bajío, por donde diariamente circulan cientos de unidades de carga con mercancías destinadas a distintas regiones del país.

Sin embargo, también es una zona donde transportistas han denunciado de manera recurrente intentos de robo y ataques por parte de grupos delictivos. De acuerdo con organismos empresariales y del sector del autotransporte, Guanajuato se mantiene entre las entidades con mayor incidencia de robos a transporte de carga, principalmente en carreteras federales y vialidades cercanas a parques industriales.