Aseguran dos pipas con gas LP ilícito en Puebla; cinco personas fueron detenidoas

Elementos de infantería de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), aseguraron dos pipas cargadas con gas LP ilícito y detuvieron a cinco personas durante un operativo de vigilancia realizado en el municipio de Tecamachalco, Puebla.

La intervención ocurrió en el Barrio Capula, ubicado en la comunidad de San Mateo Tlaixpan, donde el personal naval efectuaba recorridos de prevención del delito.

En el lugar fueron detenidos cuatro hombres y una mujer. También se aseguraron dos unidades con capacidad para transportar cuatro mil litros de gas LP cada una. Una de las pipas se encontraba al 80 por ciento de su capacidad, mientras que la segunda registraba una carga aproximada del cinco por ciento.

Tras informarles sus derechos, las cinco personas detenidas fueron trasladadas y puestas a disposición de la autoridad competente, junto con los vehículos y demás indicios asegurados.

El Ministerio Público inició las carpetas de investigación correspondientes para establecer la procedencia del combustible, deslindar responsabilidades y determinar la situación jurídica de los involucrados.