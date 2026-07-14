Exdirector de Pemex saldrá de prisión; enfrentará proceso en libertad 

Víctor "N", exdirector de Pemex, enfrentará en libertad el proceso penal que se sigue en su contra por el presunto delito de violencia familiar, luego de que una autoridad judicial aprobara el cambio de medidas cautelares, por lo que dejará el Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya una vez que concluyan los trámites administrativos correspondientes.

La determinación fue confirmada por su abogado, Víctor Solís, quien informó que "ya se decretó su cambio de medida cautelar", por lo que el exfuncionario federal podrá continuar su proceso fuera del penal.

Como parte de las condiciones impuestas por la autoridad judicial, Víctor "N" no podrá acercarse ni mantener contacto con su esposa, María Felicia Jiménez, ni con su hijo, mientras continúe el procedimiento penal.

Defensa desconoce si existe un acuerdo entre las partes

Tras concluir la audiencia, el abogado defensor señaló que desconoce si existe algún acuerdo entre el exdirector de Pemex y su esposa.

Eso no lo sabemos", declaró Víctor Solís. "Eso es un tema que tendrá que resolver él y ya tendrá oportunidad de comunicarse con nosotros en cuanto esté libre".

Por su parte, María Felicia Jiménez informó que ha sido objeto de constante atención por parte de los medios de comunicación y decidió permanecer bajo resguardo.

Se pospone audiencia por ausencia de la víctima

La audiencia en la que el juzgado analizaría la solicitud de suspensión condicional del proceso, presentada por la defensa de Víctor "N", fue aplazada debido a que la víctima no acudió a la diligencia programada.

Inicialmente, la sesión comenzó a las 8:15 horas; sin embargo, la jueza de control decretó un receso para permitir que el Ministerio Público intentara establecer comunicación con María Felicia Jiménez y conocer las razones de su ausencia.

Posteriormente, la autoridad judicial determinó posponer la audiencia hasta una nueva fecha, en la que la víctima pueda comparecer y ratificar el oficio de perdón que previamente presentó ante la Oficialía de Partes.

La audiencia judicial en la que se resolvería la solicitud de suspensión condicional del proceso promovida por Víctor "N", exdirector de Pemex, fue suspendida de manera temporal. Captura de video

Fiscalía confirmó que la víctima fue notificada

Durante la audiencia, la Fiscalía informó que María Felicia Jiménez fue notificada oportunamente sobre la diligencia y que incluso sostuvo comunicación con autoridades ministeriales minutos antes del inicio.

Asimismo, precisó que un día antes participó en una videollamada con personal del Ministerio Público, en la que manifestó su intención de ser escuchada dentro del procedimiento y presentó documentación relacionada con el caso.

La autoridad judicial explicó que la presencia de la víctima es un requisito indispensable para resolver la solicitud de suspensión condicional del proceso, ya que debe conocer plenamente los alcances jurídicos de este mecanismo alternativo previsto en la legislación penal.

En caso de que la víctima no comparezca en la nueva fecha que determine el juzgado, la diligencia deberá reprogramarse nuevamente para garantizar el respeto al debido proceso y a los derechos de todas las partes involucradas.

Con el cambio de medidas cautelares, Víctor "N", exdirector de Pemex, continuará sujeto al proceso penal en libertad, mientras el órgano jurisdiccional resuelve el fondo de la solicitud presentada por su defensa y el desarrollo del procedimiento judicial.