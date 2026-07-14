Empresario, el ‘tirador de Atlixcáyotl’ capturado tras “una investigación quirúrgica” en Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla confirmó la detención de Rafael "N", identificado por las autoridades como el presunto "tirador de la Vía Atlixcáyotl", a quien se le atribuyen 11 ataques con arma de fuego registrados en los últimos meses en la zona de Atlixcáyotl y Angelópolis.

En conferencia de prensa, la fiscal general del Estado de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, informó que la captura fue resultado de una investigación especializada.

Fue una investigación quirúrgica", declaró la titular de la Fiscalía al dar a conocer los resultados del operativo.

Operativo conjunto entre la FGE y Sedena

La detención se llevó a cabo durante la madrugada de este martes como parte de un operativo encabezado por la Fiscalía General del Estado de Puebla, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en el fraccionamiento Santa Fe Residencial, ubicado en la zona de Angelópolis.

Durante el cateo, las autoridades aseguraron cartuchos de diversos calibres, el inmueble intervenido y un vehículo que, de acuerdo con las investigaciones, coincide con el utilizado en distintos hechos relacionados con el caso del presunto agresor.

Lo investigan por 11 ataques armados

De acuerdo con la Fiscalía de Puebla, Rafael "N", identificado de manera preliminar como empresario farmacéutico de nacionalidad española, es investigado como el presunto responsable de 11 ataques con arma de fuego contra automovilistas ocurridos en diferentes puntos de Vía Atlixcáyotl y Angelópolis.

Los hechos generaron preocupación entre conductores y habitantes de la zona debido a que los disparos eran realizados de manera sorpresiva contra vehículos en circulación.

Entre las víctimas se encuentra un menor de edad, quien resultó lesionado luego de que un proyectil se alojara en su cuerpo durante uno de los ataques, caso que incrementó la presión para identificar y localizar al presunto responsable.

Investigación apuntó a un solo presunto agresor

Las autoridades estatales informaron previamente que las labores de inteligencia permitieron establecer una línea de investigación que apuntaba a un solo presunto responsable y que, hasta el momento, no existen indicios de la participación de cómplices.

Con base en esas indagatorias, se obtuvo la orden judicial que permitió realizar el cateo en el inmueble donde finalmente fue localizado y detenido Rafael "N".

Tras la detención, corresponderá al Ministerio Público integrar la carpeta de investigación y presentar los datos de prueba ante la autoridad judicial, que será la encargada de determinar la situación jurídica del imputado conforme avance el proceso penal.

La Fiscalía General del Estado de Puebla señaló que las investigaciones continúan para esclarecer cada uno de los hechos atribuidos al detenido y determinar, mediante el debido proceso, las responsabilidades que correspondan conforme a la ley.