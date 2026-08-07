Rescatan 16 perros que vivían encerrados y entre acumulación de desechos

Los 16 perros que quedaron en el desamparo, luego de que su dueña sufrió un accidente, fueron rescatados por la División Ambiental, a través de la coordinación entre la Secretaría de Medio Ambiente y la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente de Nuevo León.

La dependencia resguardó a los ejemplares que se encontraban al interior de un domicilio en la colonia Fidel Velázquez, en San Nicolás de los Garza.

La propietaria de los canes fue hospitalizada tras sufrir un accidente, luego de una inspección se detectó que las condiciones sanitarias ponían en riesgo el bienestar de los animales.

Foto: Especial

Raúl Lozano Caballero, secretario de Medio Ambiente, señaló la importancia de atender este tipo de situaciones.

Nuestro equipo acudió al llamado y actuó de inmediato. Los animales estaban en un espacio sin luz natural, con acumulación de residuos y sin atención médica”, precisó.

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Todos los perros pertenecen a la raza Chihuahua y va de las dos semanas a los 10 años de edad. Algunos presentaban problemas de salud y no contaban con esquema de vacunación o desparasitación.

Los caninos fueron trasladados a veterinarias privadas para recibir atención integral, en tanto se determina si situación conforme a las disposiciones legales.