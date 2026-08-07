Aseguran más de una tonelada de cocaína en costas de Guerrero

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) aseguraron aproximadamente una tonelada 170 kilogramos de presunta cocaína durante una operación marítima realizada al sur de Acapulco, Guerrero.

La intervención ocurrió a unas 460 millas náuticas, equivalentes a 851 kilómetros de la costa, donde personal naval detectó una embarcación menor equipada con tres motores fuera de borda.

A bordo viajaban seis personas, tres de nacionalidad mexicana y tres ecuatorianas, quienes fueron detenidas durante la inspección.

En la embarcación, los elementos navales localizaron 39 bultos con paquetes que contenían aproximadamente mil 170 kilogramos de presunta cocaína.

Foto: Especial

También fueron asegurados 49 bidones con alrededor de dos mil 450 litros de combustible, tres equipos de comunicación satelital, dos radiobalizas y la propia embarcación.

La operación se realizó como parte de los patrullajes de vigilancia marítima y de las acciones de la Estrategia Nacional de Seguridad, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Los seis detenidos fueron informados de sus derechos y, junto con la droga y los objetos asegurados, quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.

Será la autoridad ministerial la encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar la situación jurídica de los detenidos.