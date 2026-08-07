Aseguran más de una tonelada de cocaína en costas de Guerrero
La Secretaría de Marina también consiguió detener a seis personas, de las que tres son de nacionalidad extranjera
Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) aseguraron aproximadamente una tonelada 170 kilogramos de presunta cocaína durante una operación marítima realizada al sur de Acapulco, Guerrero.
La intervención ocurrió a unas 460 millas náuticas, equivalentes a 851 kilómetros de la costa, donde personal naval detectó una embarcación menor equipada con tres motores fuera de borda.
A bordo viajaban seis personas, tres de nacionalidad mexicana y tres ecuatorianas, quienes fueron detenidas durante la inspección.
En la embarcación, los elementos navales localizaron 39 bultos con paquetes que contenían aproximadamente mil 170 kilogramos de presunta cocaína.
También fueron asegurados 49 bidones con alrededor de dos mil 450 litros de combustible, tres equipos de comunicación satelital, dos radiobalizas y la propia embarcación.
La operación se realizó como parte de los patrullajes de vigilancia marítima y de las acciones de la Estrategia Nacional de Seguridad, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).
Los seis detenidos fueron informados de sus derechos y, junto con la droga y los objetos asegurados, quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.
Será la autoridad ministerial la encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar la situación jurídica de los detenidos.