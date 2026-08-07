Sheinbaum destaca baja de inflación en julio; resalta que economía de familias mexicanas mejora

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la inflación general anual continúa a la baja por cuarto mes consecutivo al pasar de 3.37% en junio a 3.12% en julio.

“Baja la inflación anual en México a 3.12 por ciento. Estábamos en junio en 3.37 y julio salió en 3.12 por ciento. Importantísimo”, puntualizó.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo resaltó que esto se ha logrado con el acuerdo voluntario del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), que mantiene la canasta básica conformada por 24 productos, en 910 pesos para proteger la economía de las familias mexicanas.

Además del acuerdo para mantener el precio de la gasolina Magna a 24 pesos el litro y del diésel en 27 pesos por litro. En tanto que el gobierno de México hace el esfuerzo para la reducción del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

"Son acuerdos voluntarios que nos permiten ordenar el mercado, vamos a decirlo así, y quien comercializa gasolina, diésel, la canasta PACIC, el jitomate, acuerda este esquema que nos permite disminuir los precios. Es un esfuerzo muy importante", dijo.