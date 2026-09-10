Decomisan rifles de alto poder, droga y detienen a 5 en cateo en Hidalgo

Un fuerte despliegue de autoridades estatales en la comunidad de San Nicolás Tecomatlán, del municipio de Ajacuba, dejó como resultado el aseguramiento de ocho armas largas de alto poder, dos armas cortas y diversas sustancias con características de narcóticos, además de la detención de cinco personas.

El operativo fue encabezado por agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, quienes realizaron un cateo en un inmueble que se encontraba bajo investigación por su posible utilización para actividades relacionadas con el narcomenudeo.

Durante la diligencia, los elementos localizaron un arsenal compuesto por ocho rifles de alto poder y dos armas de fuego cortas, los cuales fueron asegurados y quedaron a disposición de la autoridad ministerial para determinar su procedencia y establecer si estarían relacionados con otros hechos delictivos.

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En el mismo inmueble fueron encontradas sustancias con características similares a metanfetamina, marihuana y un material sólido de color blanco, indicios que serán sometidos a los estudios correspondientes para determinar su composición.

Como parte de la acción policial fueron detenidos tres hombres y dos mujeres, identificados con las iniciales L. A. G. S., A. Á. S., A. M. O., L. A. P. V. y P. J. P. Z.

Los detenidos, junto con las armas y las sustancias aseguradas, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para establecer la posible responsabilidad de los involucrados y determinar su situación jurídica.