Tromba y tormenta eléctrica dejan inundaciones en el sur de Veracruz
Una intensa lluvia acompañada de tormenta eléctrica azotó el sur del estado de Veracruz
Una intensa lluvia acompañada de tormenta eléctrica azotó el sur del estado de Veracruz.
En cuestión de minutos el agua cubrió calles y avenidas, de la ciudad de Coatzacoalcos, especialmente en sectores bajos y en la zona poniente de la ciudad.
El fenómeno provocó inundaciones súbitas, vehículos varados y afectaciones en vialidades estratégicas.
Entre los puntos con mayores daños se reportaron avenida Universidad, a la altura del Centro de Reinserción Social (Cereso), así como calles de la colonia Las Gaviotas, donde el nivel del agua complicó la circulación y obligó a automovilistas a detenerse o buscar rutas alternas para evitar que sus unidades fueran arrastradas o sufrieran daños mecánicos.
En otros sectores de la zona poniente se registraron encharcamientos que volvieron intransitables varias vialidades.
Las autoridades no han proporcionado un estimado de las afectaciones. Los cuerpos de emergencia mantuvieron recorridos para identificar daños y atender reportes ciudadanos.
Además, recomendaron a la población a no cruzar calles inundadas, mantenerse alejada de canales y corrientes de agua y reportar emergencias al 911.
En Las Choapas las lluvias también generaron afectaciones.
Elementos de Protección Civil y Bomberos atendieron alrededor de 20 servicios entre la noche del miércoles y madrugada del jueves, principalmente por árboles caídos sobre viviendas, destechamientos y obstrucción de vialidades.
Las maniobras incluyeron trabajos en altura, cortes controlados con motosierras y retiro de ramas y troncos para reducir riesgos a las familias.
La corporación informó que también se atendieron incidentes relacionados con cables y líneas eléctricas caídas, por lo que se implementaron acordonamientos y vigilancia en zonas de riesgo.
Además, se realizaron recorridos de supervisión en ríos y áreas susceptibles a inundaciones, con el objetivo de detectar condiciones que pudieran representar peligro para la población.