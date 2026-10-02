Entra Cutzamala a último mes de su temporada de lluvias con 88% de llenado

El Sistema Cutzamala entró a octubre, el último mes de lluvias en la región, con 88 por ciento de llenado, equivalente a 688 millones 640 mil metros cúbicos de agua disponible, ligando 16 semanas consecutivas de recuperación, para alcanzar su mejor almacenamiento de los últimos ocho años para estas fechas.

El llenado del Sistema Cutzamala está levemente por debajo del 1 de octubre de 2025, cuando registró 90.54 por ciento de recarga.

Aun así, se espera que llegue a cerca de 98 por ciento de almacenamiento a finales de mes, como ocurrió el año pasado, cuando reportó 97.40 por ciento al 31 de octubre, para colocarse en niveles récord, tras superar la peor sequía de su historia.

Según datos del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), la Presa Valle de Bravo tiene actualmente 89.94 por ciento de recarga, la Presa El Bosque 88.15 por ciento y la Presa Villa Victoria 83.73 por ciento.

El último dato disponible establece que en estos momentos se están bombeando desde el Sistema Cutzamala aproximadamente 14 mil 800 litros por segundo de agua potable hacia la Ciudad de México y el Estado de México.