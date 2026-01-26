Tecmilenio lanza Innovation Meet Up 2026 con 15 empresas y retos enfocados en problemas reales

Tecmilenio realizó el kick-off del Innovation Meet Up 2026 en su campus Ferrería, con una invitación clara: poner el talento joven frente a retos reales y convertir la innovación en soluciones concretas. Estudiantes de distintos campus vivieron el arranque oficial de una experiencia que conecta aula, industria y desarrollo profesional.

El Innovation Meet Up 2026 es un espacio de colaboración entre empresa, universidad y estudiantes, donde las organizaciones plantean desafíos vinculados con su operación y su futuro; los equipos estudiantiles proponen alternativas con base en conocimiento académico, creatividad, pensamiento crítico y ejecución.

Olga Mantilla, directora del campus Ferrería de Tecmilenio, dio la bienvenida e invitó a la comunidad estudiantil a participar: "Van a desarrollar muchas competencias para la vida personal y profesional. Van a poner a prueba el trabajo en equipo, liderazgo, y capacidad de resolución de problemas".

El kick-off también reforzó la relación del programa con la Formación Integrada al Trabajo, al impulsar experiencias que conectan lo aprendido en el aula con escenarios reales del mundo laboral, como con MAPS, el modelo educativo flexible de Tecmilenio, con trayectorias formativas adaptables y orientadas al desarrollo de competencias para el mercado y para la vida.

Empresas participantes y retos 2026

En esta edición participan 15 empresas que presentaron retos para estudiantes: HPE, Viva, Tenarias, Kia, Banco Base, ZF, Deloitte, Kmbal A.C., BorgWarner, Banorte, Grupo Xcaret, Caffenio, GE Healthcare, BMW y FEMSA. Los desafíos se agrupan en temas como: IA, logística, salud, transformación digital e impacto comunitario.

Desde la visión empresarial, Fernanda Quiroz, directora de Innovación y Diseño Digital en Banorte, compartió una perspectiva en el factor humano: "La innovación empieza en las personas. Estudiantes que participan en estas dinámicas pasan de hacer tareas a cuestionarse, de ser pasivos a tomar un rol activo, de tener instrucciones a proponer cosas nuevas".

Proceso, acompañamiento y final nacional

El registro de equipos inicia el 21 de enero. Integra estudiantes de distintas carreras, campus y semestres, con el objetivo de conformar equipos multidisciplinarios y diversos. Durante el proceso, los equipos cuentan con espacios de acompañamiento; entregan propuestas, reciben evaluación y compiten por un lugar entre los finalistas de cada reto. Los equipos finalistas obtienen apoyo adicional y tutorías para fortalecer su solución y presentarla frente a las empresas en la etapa final.

La gran final del Innovation Meet Up 2026 se realizará en el campus Cancún, los días 7 y 8 de mayo. La final ofrece un entorno de comunidad y proyección: networking con líderes, conferencias con referentes empresariales y convivencia con estudiantes de los 32 campus de Tecmilenio en México.

Daniel Ballesteros, vicerrector de Zona Norte en Tecmilenio, destacó: "Innovation Meet Up es una oportunidad que crea Tecmilenio con las mejores empresas del país, para poner en práctica lo que estudian, empezar a diseñar su futuro profesional e irse encaminando para cumplir su propósito de vida". En la edición anterior participaron más de 1,200 estudiantes, y para 2026 la expectativa apunta a una participación aún mayor.