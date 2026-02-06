Taxista sobrevive tras quedar aplastado por camión cervecero en Veracruz

Un taxista “volvió a nacer” luego de quedar atrapado entre los fierros del taxi que conducía, el cual fue aplastado por un camión cervecero la tarde del viernes en este municipio, a la altura del aeropuerto militar de Las Bajadas.

Las imágenes del lugar dan cuenta de la magnitud del accidente: el taxi quedó prácticamente destruido, con la carrocería doblada y el techo colapsado, mientras el camión de carga terminó montado sobre la unidad, apoyado incluso contra un muro de concreto. El eje y las llantas del camión quedaron a escasos centímetros del asiento del conductor.

En medio del amasijo de fierros, Víctor N., chofer del taxi, permanecía prensado dentro de su unidad, aplastada casi por completo bajo la pesada caja del camión cervecero identificado con logotipos comerciales. Contra todo pronóstico, seguía consciente.

Aquí estoy, no me dejen”, alcanzó a decir, según relataron testigos que se acercaron antes de que llegaran los cuerpos de emergencia. Personas que transitaban por la zona observaron con asombro la escena y comentaban que, por la magnitud del impacto, no esperaban encontrar sobrevivientes.

Bomberos, paramédicos y voluntarios se movieron con precisión quirúrgica. Mientras unos estabilizaban el camión para evitar un nuevo colapso, otros trabajaban desde el costado del taxi, retirando partes retorcidas de la carrocería para liberar al conductor, que respiraba con dificultad, pero sin perder la lucidez.

Tras varios minutos de maniobras, los rescatistas lograron abrir un espacio suficiente para extraerlo. Víctor salió cubierto de sangre, polvo y fragmentos de vidrio. La escena provocó una oleada de comentarios de sorpresa entre los presentes; algunos incluso aplaudieron, al no concebir cómo pudo salir con vida tras el impacto.

El chofer fue trasladado de inmediato a un hospital, donde su estado de salud fue reportado como estable.

Además, una mujer que esperaba el autobús resultó con un golpe en la cabeza, mientras que dos adultos mayores sufrieron lesiones menores. La carambola paralizó la circulación durante más de una hora, obligando a los automovilistas a buscar rutas alternas.

