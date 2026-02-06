Detienen en Saltillo a banda que intentó robar un banco y huyó hacia Torreón

Integrantes de una probable banda delictiva fueron detenidos luego de un intento de robo a una institución bancaria, gracias a un operativo implementado por elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, en coordinación con la Policía Municipal de Torreón.

La propia corporación informó sobre la captura de los presuntos responsables, tras activarse la alarma del banco cuando intentaban sustraer dinero de una caja fuerte.

Persona detenida por autoridades municipales tras su presunta participación en el intento de robo a una institución bancaria en Saltillo. Excélsior

Activación de alarma y primeras investigaciones

El intento de robo ocurrió en una sucursal ubicada en el cruce del bulevar Periférico Luis Echeverría Álvarez y Antonio Cárdenas, al sur de la capital del estado. Tras el reporte, la Comisaría inició de inmediato las investigaciones a través de sus áreas especializadas.

En videos de vigilancia se observa cómo los sujetos ingresaron al inmueble mediante un boquete, además del intento de abrir la caja fuerte utilizando una herramienta de corte.

Mujer detenida por autoridades tras su presunta participación en el intento de robo a una institución bancaria en Saltillo. Excélsior

Seguimiento con apoyo tecnológico

El Agrupamiento Contra Delitos de Alto Impacto y la Unidad de Policía Cibernética de Saltillo, con el respaldo de las cámaras del Centro de Control y Comando (C2 y C4) de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, realizaron el seguimiento del recorrido de los probables responsables.

Mujer detenida por autoridades municipales tras el operativo relacionado con el intento de robo a una institución bancaria en Saltillo. Excélsior

Las imágenes permitieron detectar que los sospechosos se dirigían hacia el municipio de Torreón, lo que derivó en un operativo conjunto entre ambas corporaciones.

Detención de los implicados y aseguramiento

Como resultado del trabajo coordinado, se logró localizar y detener a cinco personas:

Francisco Javier “N”, de 38 años

Rafael “N”, de 51 años

Yudit Yadira “N”, de 41 años

Lucía “N”, de 48 años

Edwin Rodolfo “N”, de 29 años

Los detenidos son originarios de Ciudad Juárez, Chihuahua, y Lerdo, Durango. Durante el operativo también se aseguró una camioneta Jeep Grand Cherokee, presuntamente utilizada por los implicados.

Hombre detenido por autoridades tras el operativo relacionado con el intento de robo a una institución bancaria en Saltillo. Excélsior

Las personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes.

Posibles vínculos con otros delitos

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que existen indicios de que esta banda habría cometido delitos similares en otras ciudades del país.

En coordinación con la Fiscalía General del Estado de Coahuila, se continúa dando seguimiento a las denuncias correspondientes para determinar su posible participación en otros hechos delictivos.

