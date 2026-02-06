Adulto mayor con discapacidad muere atrapado en incendio; no pudo salir de su casa en Tamaulipas

Un adulto mayor con discapacidad murió calcinado luego de que su vivienda se incendiara en la colonia Viveros, al poniente de Nuevo Laredo, Tamaulipas; el fuego también alcanzó una casa contigua.

El siniestro se registró alrededor de las 10:00 horas de este viernes en la calle Gutiérrez, esquina con calle 12. De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el incendio avanzó con rapidez y atrapó a Rubén René, de 70 años, quien no pudo ponerse a salvo debido a una discapacidad motriz.

Las llamas se extendieron a la vivienda vecina, donde quedaron atrapados una mujer identificada como Lourdes y su hijo de un año de edad. Ambos fueron rescatados por un trabajador de una gasolinera cercana, quien intervino antes de la llegada de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos brindaron atención en el lugar a dos elementos del cuerpo de bomberos que presentaron síntomas de intoxicación por inhalación de humo, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Incendio, por instalación defectuosa

Humberto Fernández, integrante del cuerpo de Bomberos Diez de Pinos, informó que las primeras investigaciones apuntan a que el incendio se originó por una combinación de una instalación eléctrica defectuosa y la acumulación de basura en el interior de las viviendas.

De acuerdo con el diagnóstico preliminar, un cortocircuito habría generado chispas que, al entrar en contacto con una gran cantidad de desechos, provocaron que el fuego se propagara de manera inmediata. Las autoridades señalaron que se presume que los habitantes de al menos una de las casas presentaban conductas de acumulación compulsiva.

En la vivienda donde perdió la vida el adulto mayor residían también su hijo, la esposa de éste y tres menores de edad, quienes no se encontraban en el inmueble al momento del incendio. La casa contigua era habitada por una familia de cuatro integrantes.

Ambas viviendas resultaron con pérdida total y quedaron reducidas a cenizas. Personal de Protección Civil y Bomberos realizó labores de enfriamiento y remoción de escombros, además de acordonar la zona para evitar riesgos adicionales.

RLO