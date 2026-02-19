Imponen más de 172 años de cárcel a violador en Tamaulipas 

Un hombre fue sentenciado a 172 años y nueve meses de prisión por un tribunal de juicio oral de Tampico, Tamaulipas, tras ser hallado responsable de los delitos de abuso sexual agravado y violación agravada en contra de una adolescente.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó la noche de este jueves que la condena recayó en Eduardo “R”, de 40 años de edad.

Además de la pena privativa de la libertad, el sentenciado deberá pagar una multa de 26 mil 394 pesos y cubrir la reparación del daño por un monto de 76 mil 949 pesos.

De acuerdo con la investigación, el agresor era pareja sentimental de la madre de la víctima y, valiéndose de amenazas, cometió los abusos en repetidas ocasiones entre el 20 de julio de 2021 y el 2 de septiembre de 2024, en una colonia del municipio de Tampico.

La adolescente, cansada de la situación, decidió denunciar los hechos ante las autoridades.

La entonces Ministerio Público Investigador, Gabriela Silva Carrizales, recibió a la menor y tras tomar el caso inició de inmediato la carpeta de investigación y reunió las pruebas contundentes que llevaron a la condena en contra del imputado.

Niña muere por golpiza en Ciudad Victoria

Una niña de seis años falleció a causa de una golpiza, mientras que sus dos hermanos —uno de ellos un bebé de pocos meses— permanecen hospitalizados en Reynosa, Tamaulipas.

La policía detuvo como presunto agresor al padre de los menores.

La menor, identificada como Emily “N”, murió el pasado domingo alrededor de las 03:00 horas en el Hospital General Número 15 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado sobre la avenida Hidalgo.

