Sujeto rocía gasolina y le prende fuego a su pareja en Cuernavaca, Morelos

Una mujer de aproximadamente 45 años sufrió quemaduras tras ser atacada presuntamente por su pareja sentimental en Cuernavaca, Morelos.

El sujeto le roció gasolina y después le prendió fuego a la mujer en la colonia Copalito del poblado de Ahuatepec en Cuernavaca.

El reporte se registró a las 21:47 horas de ayer miércoles sobre la calle Belenes, donde vecinos alertaron a las corporaciones tras percatarse de lo ocurrido.

Servicios de emergencia y paramédicos acudieron al lugar para brindar atención inmediata a la mujer, quien fue trasladada de urgencia a un hospital en Cuernavaca, donde permanece bajo atención médica.

En tanto, el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, precisó:

"Lo investigamos bajo el protocolo de feminicidio. Para nosotros, cualquier hecho violento contra las mujeres debe investigarse de esa manera, ¿no? Con esa responsabilidad, y perseguir el delito y a los delincuentes, que no queden impunes estos hechos".

El fiscal también señaló que ya fue detenido el sujeto.

“Vamos a ver cómo está, si ya se puso a disposición de nosotros y, en todo caso, la Fiscalía correspondiente, que es la de feminicidios en este caso, tendría que actuar", dijo.





Detienen a sujeto por violación en Morelos

Fue detenido Fabián “N”, requerido por un juez de control por la probable comisión del delito de violación equiparada agravada en perjuicio de una niña, en hechos suscitados en el municipio de Tlaltizapán.

De los hechos presuntivos del delito, se conoció que se registraron el 24 de junio del 2024, en un inmueble del municipio de Tlaltizapán.

Al conocer lo ocurrido de voz de la víctima, un familiar inició su denuncia ante la agente del Ministerio Público (MP) de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Sexuales, quien determinó la probable responsabilidad de Fabián “N”, por lo que solicitó y obtuvo del juez la orden de aprehensión en su contra.

Fabián “N” fue ubicado y asegurado en la colonia Centro del municipio de Jojutla, enseguida, fue puesto a disposición del juez que lo requirió. Así, en audiencia de cumplimiento a la orden judicial, la agente del MP especializado le formuló imputación por el delito de violación equiparada agravada, en consecuencia, el juzgador le impuso prisión preventiva como medida cautelar en tanto permanece en espera del desahogo de la vinculación a proceso.

JCS