Niño se dispara accidentalmente con la escopeta del abuelo

Un niño de 10 años falleció en el Hospital Infantil de Ciudad Victoria, Tamaulipas, luego de que sufrió una grave herida causada por el disparo accidental de una escopeta que encontró y manipuló.

El menor, identificado como Gregorio Tadeo, perdió la vida la tarde del jueves, después de que sus familiares tomaran la difícil decisión de retirarle el respirador artificial que lo mantenía con signos vitales.

Gregorio permanecía internado desde el lunes anterior, cuando sufrió un disparo en la región frontal mientras manipulaba sin intención una escopeta propiedad de su abuelo.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por las autoridades, el menor ingresó a la habitación del familiar, donde se encontraban diversas armas.

Al tomar una escopeta, ésta se accionó accidentalmente, provocándole el impacto que más tarde le causaría la muerte.

El caso del pequeño Gregorio causó gran conmoción en Ciudad Victoria, pues su situación despertó muestras de solidaridad y apoyo hacia la familia en los momentos más críticos.

El niño formaba parte de una liga de béisbol infantil de la localidad, donde era reconocido por su entusiasmo y cariño entre compañeros y entrenadores.

Niño mata accidentalmente a su mamá con una pistola

En junio del año pasado, en Brasil, una mujer de 27 años murió tras ser baleada accidentalmente por su hijo de dos años en su vivienda de Rio Verde de Mato Grosso. La familia estaba en el patio trasero de la casa, conversando, cuando el niño tomó una pistola 9 mm colocada sobre una mesa y disparó.

La Policía Civil del estado declaró que el disparo impactó a la mujer en el brazo y el pecho, por lo que fue trasladada al hospital, pero no sobrevivió”.

La secuencia fue registrada por cámaras de seguridad y muestra a la pareja sentada, mientras el menor juega cerca. En un momento, el niño toma el arma cargada, apunta a su madre y acciona el gatillo.

Tras el disparo, la mujer se levanta aturdida, su hijo corre a abrazarla, pero ella se desploma metros adelante mientras el padre recoge el arma del suelo.

El arma estaba registrada

Según confirmaron las autoridades, la pistola pertenecía al padre del menor, un productor rural con registro vigente ante la Policía Federal desde 2022.

El hombre presentó el Certificado de Registro de Armas de Fuego en la comisaría”, informó la delegada Danielle Felismino, quien encabeza la investigación.

La policía incautó la pistola, un cargador y 18 cartuchos.

En Brasil, la posesión de armas para civiles fue flexibilizada en 2019 bajo el gobierno de Jair Bolsonaro, aunque esas medidas fueron parcialmente revertidas en 2023 por la administración de Lula da Silva. Aun así, quienes ya poseían armas legalmente no estaban obligados a devolverlas.

La posesión se permite a mayores de 25 años que acrediten necesidad, empleo legal, domicilio fijo, ausencia de antecedentes penales y aptitud psicológica y técnica. La profesión de productor rural del padre fue considerada válida para justificar la autorización.

jcp