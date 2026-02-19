Bachilleres 2 suspende clases indefinidamente tras muerte de alumna en balacera

Luego de que una estudiante identificada como Melany Gissel, de 16 años de edad, falleció este jueves durante un ataque armado a un vehículo de transporte público en la colonia Chinameca, de Acapulco, Guerrero, el Plantel 2 del Colegio de Bachilleres, ubicado a unos metros de donde se registró la balacera, suspendió las clases por tiempo indefinido.

Esta mañana, hombres armados balearon un vehículo de transporte público en un ataque directo contra el conductor; desafortunadamente, las balas alcanzaron a dos alumnas del Colegio de Bachilleres quienes resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital, donde una de ellas murió debido a un disparo en el abdomen y mientras que la otra continúa grave.

El ataque armado tuvo lugar en la calle Cañada de los Amates, a unos metros de dónde se ubica el Plantel 2 del Colegio de Bachilleres, en el horario en el que los alumnos suben a la colonia Chinameca, donde se ubica la escuela.

De acuerdo a versión de testigos, hombres armados atacaron directamente al conductor de la camioneta del servicio público, resultando también heridas dos estudiantes que iban de pasajeras, identificadas como Melany Gissel y Paloma. Tras el ataque los agresores huyeron a bordo de una motocicleta.

El conductor de la camioneta fue llevado al hospital del Quemado, pero murió mientras recibía atención médica. A la otra joven, de nombre Paloma, la reportan como estable en el hospital Vicente Guerrero del IMSS.

Vehículo del transporte público que fue atacado a balazos en Acapulco Foto: Especial

Director de Colegios de Bachilleres exige seguridad

Por la tarde, el director general de los Colegios de Bachilleres, Jesús Villanueva Vega, llegó a Acapulco y acudió a los hospitales donde fueron atendidas las alumnas. Ahí pidió castigo para los responsables de estos hechos. Y exigió a las autoridades dar seguridad a la escuela.

Aunque en redes sociales se organizó una colecta para pagar la atención medica que recibió Melany Gissel, el director de bachilleres compartió que la institución se haría cargo de pagar todos los gastos en apoyo a la familia.

De acuerdo a la ley, en Guerrero los alumnos del Colegio de Bachilleres cuentan con un seguro médico por 140 mil pesos; además, atención en el IMSS, un seguro de vida y de gastos funerarios.

Sobre lo ocurrido, la Fiscalía General de Guerrero informó que se presentó en el lugar de los hechos para llevar a cabo las investigaciones y se abrió la carpeta de investigación correspondiente.

Video muestra los momentos después del ataque

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en el que las estudiantes fueron auxiliadas en el colegio, para posteriormente ser trasladadas a un hospital.

En el lugar de los hechos autoridades localizaron al menos 3 casquillos útiles calibre 9 milímetros y la camioneta de pasajeros con manchas de sangre.

Hasta el momento, autoridades no han reportado personas detenidas por el ataque armado.

jcp