Tamaulipas refuerza el Puerto del Norte para impulsar el comercio exterior

El Gobierno de Tamaulipas, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, reforzó los trabajos de dragado de mantenimiento en el Puerto del Norte–Matamoros, con el objetivo de garantizar las condiciones de navegación y ampliar la capacidad del recinto para operaciones de comercio exterior.

Las labores buscan mantener una profundidad uniforme de 8.5 metros en el canal de navegación, mediante el retiro de sedimentos que se acumulan de manera natural y generan puntos bajos que pueden dificultar el ingreso, maniobra y salida de las embarcaciones.

Como resultado de estas acciones, el puerto tiene programada para el próximo 15 de octubre una nueva operación internacional, que contempla la exportación de 2 mil toneladas de trifluoruro de aluminio de la empresa química Orbia, con destino a Brasil.

La operación será coordinada por la Administración Portuaria Integral de Tamaulipas (API Tamaulipas), autoridades portuarias, la Aduana de Matamoros y los prestadores de servicios que operan en el recinto.

Para garantizar las condiciones necesarias antes de esta operación, actualmente se utiliza una de las dragas de mayor capacidad que operan en el país. El objetivo es mantener de manera uniforme los 8.5 metros de profundidad a lo largo del canal.

El Gobierno estatal señaló que la acumulación de sedimentos representa uno de los principales retos para conservar las condiciones de navegación, por lo que se han fortalecido los estudios, análisis técnicos y la planeación para garantizar la continuidad y crecimiento de las actividades portuarias.

El Puerto del Norte inició formalmente operaciones el 2 de agosto de 2025, convirtiéndose en el tercer puerto de altura de Tamaulipas y en una alternativa para el movimiento de mercancías desde el noreste de México hacia mercados internacionales.

El complejo cuenta con mil 109 hectáreas, de las cuales 339 corresponden a superficie terrestre y 770 a cuerpos de agua. Además, dispone de 324 hectáreas destinadas al desarrollo industrial, con una superficie vinculada al proyecto superior a mil 400 hectáreas.

Su ubicación, a unos 86 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, representa una ventaja para el desarrollo de operaciones logísticas y comerciales. El proyecto contempla siete áreas para terminales portuarias, así como espacios para actividades industriales y servicios relacionados con el movimiento de carga.

La estrategia también considera fortalecer la conectividad terrestre y ferroviaria, además de desarrollar infraestructura aduanera para ampliar las operaciones de comercio exterior.

Como parte de la coordinación institucional, la API Tamaulipas mantiene un convenio con la Secretaría de Marina para apoyar las labores de dragado. Bajo este esquema se encuentran asignadas al puerto dos dragas, una estacionaria y otra autopropulsada, que reciben mantenimiento para posteriormente reincorporarse a las operaciones.

Durante 2026, el Gobierno de Tamaulipas también ha destinado recursos a infraestructura complementaria, entre ellas obras de acceso, infraestructura perimetral, sistemas de control mediante circuito cerrado y caminos hacia la zona de escolleras.

Con el reforzamiento del dragado y la exportación prevista para octubre, el Puerto del Norte avanza hacia una etapa de mayor actividad comercial, con la expectativa de consolidar a Matamoros como un nodo logístico y portuario del noreste de México.