Entrenador de artes marciales pasará 28 años en prisión por abuso sexual contra menor

Jorge “N”, de 42 años, acusado de cometer delitos sexuales contra una menor de 2013 a 2015, fue sentenciado este jueves a 28 años y tres días de prisión, informó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

De acuerdo con ABC Noticias, el hombre cometió estos delitos mientras se desempeñaba como entrenador de taekwondo.

Los tres delitos que se le imputan al entrenador de artes marciales son violación, atentados al pudor y corrupción de menores.

Según el reporte, se expusieron “una serie de testimonios que demuestran en tiempo, lugar y modo los actos dolosos ejercidos por el acusado en contra de la víctima”.

La Fiscalía de Nuevo León informó que fue del año 2013 al 2015 cuando Jorge ‘N’ se desempañaba como entrenador de taekwondo y, de esta manera, pudo entrar en contacto con la víctima que en ese momento era una adolescente.

Los actos de carácter sexual fueron en contra de la voluntad de la adolescente, lo cual le causó un “daño físico y psicoemocional, por tratarse de conductas de interacción corporal ajenas al grupo etario de la víctima”, explicó la autoridad.

En junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia en México determinó que las demandas civiles por daños derivados de violencia sexual contra menores de edad nunca caducarán.

Los ministros de la Corte tomaron esta decisión debido a que reconocieron que las víctimas necesitan tiempo para comprender que vivieron un abuso, asimilar el impacto emocional y poder verbalizar la experiencia y, al mismo tiempo, encontrar fortaleza para denunciar.

Para la corte aplicar que estos casos caduquen sería “revictimizar” a la persona, castigándola por no haber hablado antes.