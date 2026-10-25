Taddei resiste, pero abren ruta a relevo en San Lázaro

Durante la reunión que la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, mantuvo ayer con consejerías de forma virtual, para tratar el tema de elección de consejeros en Órganos Públicos Locales Electorales, dijo que no renunciará al cargo.

Lo anunció ante versiones en X sobre su inminente renuncia, luego de los videos en los que mantiene un trato familiar con José Alfredo Hernández, proveedor del INE.

Durante la sesión del Consejo General de este jueves, la presidenta Taddei protagonizó diferencias con los representantes del PRI y SOMOS, sobre los videos donde convive familiarmente con un proveedor del INE. Aurora Zepeda Rojas

Incluso, en una conversación telefónica difundida en redes, Hernández da instrucciones sobre cuándo debería darse a conocer a la empresa Veridos que no le refrendarían el contrato, al darse a conocer el fallo de la licitación para producir la nueva credencial para votar.

Hernández es empresario vinculado con Cajas Graf y Corporativo Zeg, investigadas por la UIF por diversas irregularidades. La Cofece las denunció por prácticas monopólicas.

Recientemente se descubrió que Taddei tuvo en la nómina de su oficina a trabajadores que fueron empleados de ambas empresas, y que nombró a Jesús Octavio García encargado de despacho de la Dirección de Administración, cuando antes fue apoderado legal de ambas proveedoras.

Taddei pidió a la ASF que volviera a auditar esos contratos y al Órgano Interno de Control que investigara a los exempleados.

La ASF abrió una investigación de oficio por indicios de irregularidades, incluso en los OPLE.

Trascendió, sin confirmación oficial, que Taddei acudió ayer a Palacio Nacional, donde se le pidió “esperar” antes de presentar su renuncia.

¿Qué sigue?

Ante los escándalos, diputados analizan emitir a mediados de noviembre una convocatoria para elegir a un nuevo presidente del instituto electoral.

Integrantes de la Jucopo ya delinean un calendario, previendo una renuncia, para que el instituto no quede sin cabeza en pleno proceso electoral 2026-2027.

Especial

Por atribución constitucional, los diputados eligen al presidente y a los consejeros por dos terceras partes de los presentes. Deben emitir una convocatoria, entrevistar y examinar a los aspirantes y publicar la lista de elegibles. El proceso tardaría de tres a cuatro semanas, es decir, hasta principios o mediados de diciembre.

Si la renuncia se da de forma precipitada, los consejeros nombrarían a un presidente provisional. La ley establece que, “en caso de ausencia definitiva”, lo eligen de entre ellos mismos.

En paralelo, queda la vía del juicio político. Los artículos 109 y 110 de la Constitución incluyen a los consejeros del INE entre los funcionarios que pueden ser sujetos de este procedimiento por mal desempeño.

La denuncia se presenta en la Cámara de Diputados, donde la Subcomisión de Examen Previo es el primer filtro. Si procede, el Senado resuelve como jurado de sentencia.

La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en su artículo 7, enlista las causas, entre ellas infracciones a la Constitución o a leyes federales que ocasionen perjuicios graves, alteren el funcionamiento de las instituciones o violen de forma sistemática el manejo de recursos públicos.

Las sanciones van de la destitución a la inhabilitación para ejercer otra función pública.