Nacional Monte de Piedad anuncia nuevos beneficios para clientes con empeños activos

Nacional Monte de Piedad retomó sus operaciones con un paquete de beneficios dirigido a los clientes que mantienen empeños activos, con el propósito de facilitar la regularización de sus préstamos y ofrecer mejores condiciones.

Entre los apoyos anunciados se encuentra el cero cobro de intereses adicionales durante sus primeros 45 días de reapertura para quienes busquen regularizar sus empeños mediante un refrendo, reempeño o desempeño. Este beneficio estará disponible hasta el 21 de noviembre. Una vez realizada la operación elegida, el empeño continuará vigente bajo las condiciones establecidas en el contrato de empeño.

Además, la institución anunció una serie de facilidades:

- Tasa de interés de 3.9%: por cada mil pesos de préstamo, los clientes pagarán 39 pesos al mes. Esta condición estará vigente hasta el 5 de enero de 2027.

- Cero comisiones: hasta el 7 de diciembre de 2026, no se aplicarán cargos por desempeño extemporáneo, reposición de contrato, custodia ni pagos realizados en tiendas OXXO o Banamex.

También se contemplan descuentos en los intereses generados durante su suspensión de acuerdo con el historial de cada cliente, así como un refrendo adicional para brindar más tiempo para pagar el préstamo.

¿Cómo consultar los beneficios de Nacional Monte de Piedad?

Si tienes un empeño activo y quieres conocer más sobre estos beneficios, puedes acudir a tu sucursal más cercana para conocer las opciones disponibles o, si lo prefieres, consulta los detalles aquí.