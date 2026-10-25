Despliegan a cerca de 10 mil marinos en Colima, Guerrero y Michoacán por Vance

La Secretaría de Marina (Semar) mantiene cerca de 10 mil elementos navales preparados ante los efectos del huracán Vance, categoría 1, en el Pacífico mexicano. El operativo contempla personal, embarcaciones, vehículos y equipo para responder a posibles emergencias en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero, mientras las autoridades alertan por lluvias, tormentas eléctricas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado.

De acuerdo con la información proporcionada por la Armada de México, el fenómeno se localizaba aproximadamente a 426 kilómetros al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 538 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima.

Como parte del Plan Marina, la Sexta, Octava y Décima Sexta Zonas Navales mantienen recursos disponibles para atender a la población ante posibles afectaciones meteorológicas.

La Sexta Región Naval, con sede en Manzanillo, reportó un despliegue de 5 mil 107 elementos, siete Brigadas de Respuesta a Emergencias, 112 vehículos, cinco buques y 16 embarcaciones. También dispone de tres plantas potabilizadoras de agua y dos cocinas móviles.

En Acapulco, Guerrero, la Octava Región Naval cuenta con 3 mil 17 elementos navales, dos brigadas de emergencia, 55 vehículos, un buque y 16 embarcaciones. Su equipo incluye seis plantas potabilizadoras, dos cocinas móviles y 2 mil 72 efectos de equipo de zapa.

Por su parte, la Décima Sexta Zona Naval, con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán, dispone de mil 69 elementos, dos brigadas de respuesta a emergencias, 79 vehículos, cuatro buques y dos embarcaciones, además de una planta potabilizadora y dos cocinetas móviles.

En conjunto, las tres zonas suman 9 mil 193 elementos navales, de acuerdo con las cifras desglosadas por la dependencia, además de recursos terrestres, marítimos y logísticos para responder ante contingencias.

Cierran la navegación en puertos de Guerrero y Michoacán

Como medida preventiva por las condiciones marítimas, continúa el cierre a embarcaciones menores en Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo, Guerrero, así como la restricción para todo tipo de navegación en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

La Secretaría de Marina exhortó a la población a mantenerse informada mediante canales oficiales, atender las indicaciones de las autoridades y tomar precauciones ante posibles cambios en las condiciones del tiempo.

Los efectos asociados con Vance incluyen cielo nublado a cerrado, chubascos, tormentas eléctricas, rachas de viento y oleaje elevado en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Por separado, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió un aviso preventivo ante el pronóstico de precipitaciones en distintas regiones del país.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) citado en el aviso, la interacción de un sistema atmosférico en niveles medios y altos con un canal de baja presión y la corriente en chorro subtropical favorecería lluvias muy fuertes en Chihuahua y Durango.

También se pronosticaron precipitaciones fuertes, rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora y la posible formación de torbellinos en el norte de Chihuahua y Coahuila. Otros canales de baja presión y condiciones de inestabilidad podrían generar chubascos y lluvias puntuales fuertes en regiones del noreste, centro, oriente y sureste.