Refuerzan vigilancia ambiental en Tepoztlán.

El Partido Verde destacó la importancia de fortalecer la vigilancia ambiental mediante el apoyo de la Guardia Nacional, luego de que autoridades clausuraran un desarrollo turístico ilegal en el Parque Nacional El Tepozteco, en Morelos.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó suspender las obras de un complejo inmobiliario que se construía sin autorización ambiental en esta área natural protegida, considerada fundamental para la conservación de la biodiversidad y los recursos hídricos de la región.

El proyecto contemplaba la construcción de diez cabañas y una alberca en la comunidad indígena de Amatlán de Quetzalcóatl, municipio de Tepoztlán, dentro del denominado Bosque de Agua, una zona estratégica para la recarga de acuíferos y la preservación de los ecosistemas.

En el operativo participaron inspectores de la Profepa, elementos de la Guardia Nacional, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y autoridades municipales, quienes intervinieron para frenar los trabajos.

Ante estos hechos, el Partido Verde resaltó la reforma que impulsó en la Cámara de Diputados para fortalecer las facultades de las autoridades encargadas de la vigilancia ambiental.

La modificación a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, publicada en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2025, permite que autoridades federales, estatales y municipales soliciten el apoyo de la Guardia Nacional cuando enfrenten resistencia u obstáculos durante las diligencias de inspección.

De acuerdo con el partido, esta disposición busca brindar herramientas legales para que las autoridades realicen sus funciones de vigilancia y protección de los recursos naturales, especialmente cuando existan impedimentos para llevar a cabo sus actuaciones.

El Partido Verde reiteró su compromiso de promover iniciativas que contribuyan a prevenir daños ambientales y fortalezcan la protección del patrimonio natural de México.

La aplicación de este marco legal busca reforzar las inspecciones ambientales y la coordinación entre instituciones para detectar y frenar construcciones que incumplan la normativa en áreas naturales protegidas.