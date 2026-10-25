Alerta Conagua por 'lluvias muy fuertes' en Chihuahua y Durango

Chihuahua y Durango encabezan las regiones con mayor pronóstico de lluvia este domingo 25 de octubre. Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla y estados del occidente y sur también esperan precipitaciones. El pronóstico advierte sobre posibles inundaciones, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en el Pacífico.

Lluvias muy fuertes: Chihuahua, en el este y sureste, y Durango, en el norte, con acumulados de 50 a 75 milímetros.

Lluvias fuertes: Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, en las regiones señaladas por el pronóstico, con acumulados de 25 a 50 milímetros.

Chubascos: Sinaloa, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con precipitaciones de 5 a 25 milímetros.

Lluvias aisladas: Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Morelos y Tlaxcala, con acumulados de 0.1 a 5 milímetros.

Las lluvias fuertes podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de provocar encharcamientos, inundaciones y deslaves. En el norte de Chihuahua también existe la posibilidad de formación de torbellinos.

La circulación del ciclón tropical Vance, de acuerdo con el pronóstico proporcionado, favorecerá precipitaciones en el occidente y sur de México, así como vientos intensos y oleaje elevado en las costas de Michoacán, Guerrero, Colima y Jalisco.

Pronóstico de la Conagua, Especial

Clima en CDMX y Edomex

En el Valle de México se espera cielo mayormente nublado, ambiente fresco por la mañana y probabilidad de chubascos durante la tarde. La Ciudad de México tendrá temperaturas mínimas de 11 a 13 grados Celsius y máximas de 18 a 20 grados. En Toluca se pronostican mínimas de 8 a 10 grados y máximas de 16 a 18 grados.

Aunque se esperan lluvias en gran parte del país, Sinaloa podría registrar temperaturas de 35 a 40 grados Celsius. En el sur de Sonora, el este de Nuevo León, el norte de Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, la costa de Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se prevén máximas de 30 a 35 grados.

Vientos fuertes y oleaje elevado

En Chihuahua y Coahuila se esperan rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora, con posibles torbellinos en el norte de Chihuahua. En las costas de Michoacán y Guerrero se pronostican olas de cuatro a cinco metros de altura, por lo que se recomienda atender los avisos de las autoridades.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la vigilancia de las condiciones atmosféricas. Debido a que el pronóstico puede cambiar durante el día, se recomienda consultar las actualizaciones oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil.