“Estoy bien y muy fuerte”: César Jáuregui envía mensaje de puño y letra a quienes lo apoyan

A través de un mensaje escrito de su puño y letra, César Jáuregui Moreno agradeció las muestras de solidaridad y respaldo que ha recibido de su equipo de trabajo, militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional (PAN), así como de ciudadanos que lo han acompañado desde su detención.

Gracias a todos por su apoyo. Estoy bien y muy fuerte. Solo les pido sus buenas vibras y yo seguiré siempre a la altura. Les mando abrazo a todos y espero pronto vernos”, expresó Jáuregui en la nota manuscrita que hizo llegar a sus colaboradores.

El mensaje se produce en medio de los procesos judiciales que enfrenta, luego de su aprehensión el pasado 17 de octubre por elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, así como de las actuaciones posteriores de la Fiscalía General de la República.

Desde su detención, militantes panistas, amigos, colaboradores y ciudadanos han realizado diversas manifestaciones públicas para expresar su solidaridad y solicitar que pueda enfrentar los procedimientos judiciales en libertad, con pleno respeto a sus derechos y a la presunción de inocencia.

Entre estas expresiones se encuentra la caravana realizada este sábado en la ciudad de Chihuahua, en la que participaron más de 500 vehículos que recorrieron el trayecto desde el campus II de la Universidad Autónoma de Chihuahua hasta las instalaciones de la FGR, en el centro de la capital, para exigir su libertad.

En su mensaje, Jáuregui no hace referencia directa a las acusaciones ni a los procedimientos judiciales. Se concentra en agradecer el respaldo recibido, comunicar que se encuentra bien y expresar su deseo de reencontrarse pronto con quienes lo han acompañado.

La nota manuscrita constituye una de sus expresiones personales más recientes, en momentos en que continúa su situación jurídica tanto en el ámbito estatal como en el federal.