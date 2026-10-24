INE aplica relevos en áreas clave ante indagatoria de la ASF

Tras la apertura de una investigación de oficio de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por irregularidades en contratos, el Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó la remoción y sustitución de personal en sus principales órganos operativos.

En un comunicado de la presidencia del Consejo General, que encabeza Guadalupe Taddei, el organismo anunció, sin especificar, relevos en áreas de alta responsabilidad ejecutiva y administrativa como parte de las determinaciones tomadas ante las anomalías detectadas en licitaciones.

“Como parte de las medidas adoptadas oportunamente, y en ejercicio de las atribuciones que la ley confiere, se realizaron en tiempo y forma los relevos en áreas de alta responsabilidad ejecutiva y administrativa del Instituto”, expuso.

Evitó precisar los nombres de los funcionarios sustituidos bajo el argumento de respetar la presunción de inocencia y el debido proceso, aunque remarcó que toda la documentación sobre estos casos ya fue canalizada tanto al Órgano Interno de Control (OIC) como a las autoridades fiscalizadoras.

Contratos y presunta triangulación

Los movimientos ocurren mientras crecen los señalamientos de adjudicaciones irregulares, colusión y triangulación de recursos públicos por adquisiciones de papelería y material electoral asignadas durante el proceso comicial de 2024.

La indagatoria del máximo órgano fiscalizador federal apunta a contratos otorgados a empresas como Corporativo ZEG y Cajas Graf, vinculadas al proveedor Alfredo Hernández, quien tan solo en el ejercicio de 2024 concentró asignaciones del INE por 198 millones de pesos.

El caso cobró mayor tensión tras trascender videos que evidencian una supuesta relación de cercanía entre la consejera presidenta y el contratista, sumado a la designación de antiguos colaboradores cercanos a la presidencia del instituto como representantes legales de dichas empresas, poco después del relevo en el Consejo General.

Ambas empresas arrastran además antecedentes de pesquisas ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por esquemas irregulares y una investigación abierta en 2024 ante la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) por probables prácticas monopólicas en licitaciones públicas.

Taddei defiende legalidad y lanza micrositio

Taddei aseguró que la fiscalización demuestra la solidez de los contrapesos democráticos.

“La Presidencia está a favor de que se investigue a fondo, conforme a derecho y con pleno respeto al debido proceso (...). Ningún proceso de contratación, persona servidora pública ni proveedor está por encima de la ley”, subraya el comunicado.

La Presidencia del INE anunció el lanzamiento del micrositio digital “INE siempre a la vista, contigo en cada paso”, plataforma en la que prometió poner al alcance del público las contrataciones, montos, proveedores y expedientes que respaldan cada compra realizada por la autoridad electoral.